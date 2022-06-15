Детский сад на 75 мест в Алакуртти достроит новый подрядчик

На стройплощадке детского сада в Алакуртти 8 июня состоялась встреча с новым подрядчиком. В ближайшие дни он приступит к выполнению работ. Контракт с предыдущим исполнителем пришлось расторгнуть в связи с большим отставанием от графика строительства.

«Сомнений в новом подрядчике у нас нет. Компания ООО «МСК» в 2021 году построила и ввела в эксплуатацию аналогичный детский сад в Мурмашах», – сообщила министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

Строительные работы в Алакуртти будут завершены до конца 2022 года, сообщает Министерство строительства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/