Детский сад в Мурмашах готов на 98%

В Мурмашах на улице Причальной в рамках национального проекта «Демография» завершается строительство детского сада на 75 мест. Ход работ на объекте проверила и.о. заместителя министра строительства Мурманской области Александра Седлецкая.

«Этот объект находится в высокой степени готовности – 98%. Рабочим остались последние штрихи по внутренней отделке: уложить линолеум в отдельных помещениях и провести клининг. В ближайшие две недели на стройплощадку прибудут ограждение, малые архитектурные формы и веранды, которые подрядчик обещает установить за несколько дней», – отметила Александра Седлецкая.

Как подчеркнули в администрации Кольского района, группы уже сформированы. В октябре в новый детский сад пойдет 45 детей.

Как сообщает региональное Министерство строительства, строительство здания дошкольного учреждения на улице Причальной в Мурмашах началось в августе 2020 года. Также в рамках национального проекта «Демография» в Мурманской области возводится еще четыре детских сада: два в Мурманске и по одному в Североморске и Алакуртти.