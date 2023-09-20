Детский технопарк «Кванториум-51» Центра дополнительного образования «Лапландия» стал одной из площадок фестиваля «Вместе Ярче»

Детский технопарк «Кванториум-51» Центра дополнительного образования «Лапландия» стал одной из площадок фестиваля «ВместеЯрче». Для шестидесяти участников фестиваля была подготовлена насыщенная программа.

Сначала ребята приняли участие в традиционном ярком танцевальном флешмобе, а затем отправились на тематические мастер-классы, подготовленные педагогами технопарка.

Юные северяне создали компьютерную игру «Зажги свет», собрали и запрограммировали робота-снегоуборщика, изготовили светильник-ночник с символикой фестиваля, разработали приложение для шлема виртуальной реальности, в котором затем прошли квест на тему экономии энергии в доме, создали настенное панно в технике «тестопластика» и нарисовали пейзаж на графическом планшете.

Как сообщает региональное Минэнерго и ЖКХ, победителей ждали сувениры и ценные призы и подарки от партнеров – предприятий топливно-энергетического комплекса Мурманской области.

Мероприятия фестиваля проходят и в муниципалитетах региона.

Фото: https://gov-murman.ru