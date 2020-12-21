Детский технопарк «Кванториум-51» приглашает школьников на новогодние инженерные каникулы

В этом году новогодние инженерные каникулы для заполярных школьников от 7 до 13 лет пройдут в дистанционном формате с 28 по 30 декабря.

Наставники детского технопарка «Кванториум-51» проведут для них праздничные мастер-классы: ребята создадут мультфильм, смастерят ёлку из бумаги, общаясь при этом на английском языке, посетят увлекательное занятие по рисованию песком на световых столах. Кроме того, школьникам предложат сделать снеговика и сани Деда Мороза в программе «Tinker CAD», поработать в технике тестопластики, собрать лава-лампу и нарисовать праздничную открытку в графическом редакторе.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, участие бесплатное. Регистрация открыта до 22 декабря по ссылке.

После регистрации необходимо прислать на почту детского технопарка «Кванториум-51» по адресу kvantorium51@laplandiya.org заявление, согласие на обработку персональных данных, согласие на фото- и видеосъемку. Шаблоны заявлений можно скачать на сайте детского технопарка.