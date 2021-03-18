Детский технопарк «Кванториум-51» стал региональной площадкой Всероссийской недели высоких технологий и технопредпринимательства

На площадке детского технопарка «Кванториум-51» в Мурманской области проходят мероприятия Х Всероссийской недели высоких технологий и технопредпринимательства. С 15 по 19 марта подростки региона принимают участие в мастер-классах, занятиях и экскурсиях, организованных центром дополнительного образования «Лапландия» и его партнерами.

Открыла список мероприятий недели лекция, на которой ребята узнали об отличиях технопредпринимательства от традиционных форм бизнеса. Участники познакомились с компаниями-стартапами, выяснили, почему некоторые из них называют «единорогами», а также проявили находчивость в игре «Технопредприниматель».

Далее ребята погрузились в тему лекции «Графен: от умной одежды до зеленой энергетики». Участники узнали о том, как одежда, сделанная из наноматериала, охлаждается в жару и нагревается в стужу.

Историю «мирного атома» в Мурманской области раскрыла лекция «Энергетика для любознательных». После нее ребята получили возможность проверить свои знания в интерактивном квизе, подготовленном специалистами АО «АтомЭнергоСбыт».

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, впереди у участников – встречи с учеными, мастер-классы от лаборатории научно-технического творчества «ФабЛаб», квест от МГТУ, а также экскурсии в Мурманский морской торговый порт, на 10-й судоремонтный завод и в офис ПАО «МТС».