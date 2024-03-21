Детский технопарк «Кванториум-51» вошёл в пятёрку лучших «Кванториумов» России по итогам 2023 года

На протяжении прошлого года Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей проводил мониторинг выполнения ключевых показателей эффективности деятельности детских технопарков «Кванториум», мобильных детских технопарков, ключевых центров дополнительного образования детей на базе образовательных организаций высшего образования, центров цифрового образования детей «IТ-куб».

Мониторинг осуществлялся по нескольким направлениям: образовательная деятельность, работа с партнерами, методическая и информационная работа, волонтерская деятельность, повышение квалификации, организация мероприятий, участие в мероприятиях. По итогам мониторинга «Кванториум-51» занял 4-е место среди 139 детских технопарков.

Детский технопарк «Кванториум-51» – это структурное подразделение центра дополнительного образования «Лапландия» и новая модель дополнительного образования детей и молодежи, направленная на раннюю подготовку кадров в сфере инженерных наук, основанная на проектной командной деятельности.

На базе этого технопарка состоялись уже сотни соревнований юных изобретателей, инженеров и исследователей по разным направлениям — от биотехнологий до робототехники и нейронных сетей. Воспитанники принимали участие и завоёвывали призовые места на соревнованиях межрегионального (СЗФО) и федерального уровней. Оборудование «Кванториума-51» может использоваться для всех уровней образования и даже для предприятий.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, всего в рамках нацпроекта «Образование» в регионе созданы ещё два технопарка «Кванториум» – мобильный на базе Центра образования «Лапландия» и школьный на базе лицея №1 в Североморске.

Фото: https://gov-murman.ru