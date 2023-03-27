«Детский туризм – эффективное средство воспитания подрастающих поколений»: глава профильного комитета Александр Елисеев на заседании Ассоциации классных руководителей Мурманской области

На пленарном заседании Ассоциации классных руководителей Мурманской области председатель регионального комитета по туризму Александр Елисеев и генеральный директор «Туристского информационного центра Мурманской области» Анастасия Иванова выступили перед педагогами с докладами о важности вовлечения школьников в сферу туризма и возможностях активного взаимодействия.

«Вопросы организации качественного воспитания юного поколения на сегодняшний момент являются чрезвычайно актуальными. Туризм смело можно отнести к наиболее эффективным воспитательным средствам, кроме того, путешествия – это не только возможность познакомится со своим регионом и страной, но и выбрать будущую профессию, в том числе в индустрии гостеприимства», – отметил Александр Елисеев.

По окончании планарного заседания был открыт ряд секций для посещения классных руководителей. Среди секций была площадка, на которой туроператоры региона, активно работающие с детьми и школьными группами, представили педагогам свой уникальный турпродукт в сфере детского туризма.

«Приобщение детей к изучению истории и традиций родного края, познание любых школьных предметов – происходит намного легче через путешествия. Сегодня каждый знает Ниагарский водопад, но мало кто из жителей области назовёт названия хотя бы трёх водопадов в регионе. Встреча с Ассоциацией классных руководителей региона – ключ к налаживанию коммуникации профильных организаций внутри нашей области. Благодаря прямому диалогу, Туристский информационный центр Мурманской области и общеобразовательные учреждения разработают серию классных часов по краеведению для учеников в школах региона», – отметила Анастасия Иванова.

Фото: https://gov-murman.ru