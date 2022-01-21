Детско-юношеская библиотека им. В.П. Махаевой приглашает на VII областные Рубцовские чтения

23 января на базе Межпоселенческой библиотеки Кольского района состоятся VII областные Рубцовские чтения. Организатор – Мурманская областная детско-юношеская библиотека им. В.П. Махаевой.

Поэт Николай Рубцов прожил шесть лет на Кольском Севере. Наш край навсегда оставил значимый след в его творчестве. Сейчас память о поэте живёт в том числе благодаря Рубцовским чтениям.

Яркое культурное событие объединяет почитателей его таланта, литераторов, исследователей и творческих людей из разных регионов.

Как сообщает региональное Министерство культуры, к участию приглашаются представители сферы культуры, образования, литературы и краеведы, учащиеся 5-11 классов образовательных организаций всех типов, студенты государственных профессиональных образовательных учреждений.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/435899/#&gid=1&pid=1