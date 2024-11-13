Детско-юношеские спортивные школы переходят в ведение комитета по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации города Мурманска
Ранее они были подведомственными учреждениями комитета по образованию.
Как сообщает администрация города Мурманска, речь идёт о следующих учреждениях:
— Спортивная школа №1 по спортивной гимнастике и спортивной акробатике;
— Детско-юношеская спортивная школа №2 по волейболу;
— Детско-юношеская спортивная школа №4;
— Спортивная школа №7 по боксу;
— Детско-юношеская спортивная школа №10 по футболу;
— Детско-юношеская спортивная школа №11 по фитнес-аэробике и пауэрлифтингу;
— Спортивная школа №14 по танцевальному спорту;
— Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа №15;
— Комплексная детско-юношеская спортивная школа №17;
— Детско-юношеская спортивная школа единоборств №19.
В настоящее время в спортивных школах сферы дополнительного образования занимаются 5676 человек. Среди них много спортсменов, которые включены в сборные команды не только Мурманской области, но и России.
Переход в сферу спорта позволит тренерам-преподавателям осуществлять дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, которые направлены на всестороннее физическое и нравственное развитие, совершенствование спортивного мастерства обучающихся.
Планируется активнее вовлекать юных спортсменов в соревнования, в том числе для включения обучающихся в состав спортивных сборных команд.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28837&page=1