Детско-юношеские спортивные школы переходят в ведение комитета по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации города Мурманска

Ранее они были подведомственными учреждениями комитета по образованию.

Как сообщает администрация города Мурманска, речь идёт о следующих учреждениях:

— Спортивная школа №1 по спортивной гимнастике и спортивной акробатике;

— Детско-юношеская спортивная школа №2 по волейболу;

— Детско-юношеская спортивная школа №4;

— Спортивная школа №7 по боксу;

— Детско-юношеская спортивная школа №10 по футболу;

— Детско-юношеская спортивная школа №11 по фитнес-аэробике и пауэрлифтингу;

— Спортивная школа №14 по танцевальному спорту;

— Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа №15;

— Комплексная детско-юношеская спортивная школа №17;

— Детско-юношеская спортивная школа единоборств №19.

В настоящее время в спортивных школах сферы дополнительного образования занимаются 5676 человек. Среди них много спортсменов, которые включены в сборные команды не только Мурманской области, но и России.

Переход в сферу спорта позволит тренерам-преподавателям осуществлять дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, которые направлены на всестороннее физическое и нравственное развитие, совершенствование спортивного мастерства обучающихся.

Планируется активнее вовлекать юных спортсменов в соревнования, в том числе для включения обучающихся в состав спортивных сборных команд.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28837&page=1