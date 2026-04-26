Детско-юношескому центру «Ровесник» им. С.А. Крыловой – 80 лет!

От имени Мурманской областной Думы с юбилеем сотрудников и воспитанников учреждения поздравила Ирина Просоленко:

— Восемьдесят лет – значимая дата для всего Кандалакшского округа. На протяжении многих лет «Ровесник» остаётся местом, где дети раскрываются, пробуют себя в разных направлениях, находят друзей и делают первые серьёзные шаги к своим будущим достижениям. Здесь умеют поддержать инициативу, развить талант и дать уверенность в собственных силах.

Парламентарий поблагодарила педагогов за их преданность избранному делу, умение найти подход к каждому и увлечь своим предметом, пожелала новых успехов, а также вручила награды Мурманской областной Думы.

МАУДО ДЮЦ «Ровесник» им. С.А. Крыловой Кандалакшского муниципального округа – это многопрофильное учреждение дополнительного образования детей и взрослых. В его структуре четыре отдела: научно-техническая направленность «Вега», естественнонаучная направленность и детский туризм «Детская эколого-биологическая станция», художественно-эстетическая и социально-гуманитарная направленность, «Центр творчества» п.г.т. Зеленоборский.

