Детскому саду №50 Мурманска исполнилось 55 лет

В честь праздника педагоги и юные воспитанники подготовили поздравительную программу.

Как отмечает администрация города Мурманска, в учреждении созданы условия для инклюзивного образования: сад посещают 108 детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего в этом году 270 воспитанников распределены по 16 группам.

Благодаря искреннему желанию создать для малышей комфортную, вдохновляющую среду и высокому уровню профессионализма сотрудников, детский сад - регулярный участник конкурсов и фестивалей разного уровня.

Коллектив учреждения поддерживает благоприятную атмосферу для всестороннего развития юных мурманчан. В этом году в рамках стратегического плана «На Севере - жить!» на территории детского сада появились сразу три современные площадки с разнообразным наполнением для активных и подвижных игр и занятий спортом. Новые комплексы адаптированы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Реализация инициативы «Мурманск на волне детства», предложенной родителями воспитанников и сотрудниками детского сада, стала возможной благодаря победе учреждения в губернаторской программе «На Севере - твой проект».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28763&page=1