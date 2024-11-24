Детскому саду №7 города Мурманска исполнилось 80 лет

22 ноября состоялось торжество по случаю годовщины самого старого дошкольного учреждения областного центра

Детский сад №7 основан 1944 году. Сегодня здесь функционируют 7 групп, в том числе группа для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет и три группы комбинированной направленности для детей с особыми образовательными потребностями. Детский сад посещают 158 детей.

В детском саду созданы все условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. Коллектив учреждения – неоднократно являлся победителем профессиональных конкурсов муниципального, регионального и федерального уровней.

Как отмечает администрация города Мурманска, воспитанники детского сада неоднократно принимали участие в спортивном движении ГТО, награждены золотыми и серебряными значками.

Для развития способностей воспитанников в детском саду организованы дополнительные образовательные услуги: «Нейролепка», «Арт-студия», «Степ-аэробика».

С 2023 году ДОУ является инновационной площадкой Академии инновационного образования и развития «Формирование безопасной информационной среды, как необходимое условие обеспечения качества образования». С 2023 года на базе МБДОУ организована волонтёрская деятельность студентов МАУ.

От имени депутатов Мурманской областной Думы с юбилеем коллектив и воспитанников дошкольного учреждения поздравил первый вице-спикер регионального парламента Владимир Мищенко.

- Это уникальный детский сад, - отметил парламентарий. – Он открылся, когда ещё шла Великая Отечественная война. Но даже в такое сложное время люди в первую очередь думали о детях. С тех пор прошло много лет, в детском саду сменилось несколько поколений воспитанников. И все эти годы «Теремок» гостеприимно распахивает свои двери для маленьких северян.

Депутат поблагодарил работников детского сада за то, что они вкладывают в малышей частичку себя, своей души и таланта, за уютную атмосферу добра и гармонии, пожелал благополучия и здоровья, а самому учреждению – дальнейшего процветания, вручил награды Мурманской областной Думы.

Завершил праздничный вечер концерт, подготовленный воспитателями и детьми.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28899&page=1