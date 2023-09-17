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Мурманская область. Арктика (16+)17.09.23 13:00

Детской деревне SOS Кандалакша исполнилось 20 лет

Депутаты Мурманской областной Думы Ирина Просоленко и Михаил Павлов тепло поздравили коллектив учреждения и воспитанников с юбилеем.

- Кандалакшская деревня SOS - уникальный международный формат воспитания детей, оставшихся без попечения родителей или попавших в сложную жизненную ситуацию. Специалисты учреждения помогают ребятам пережить травмирующие ситуации, а SOS-мамы дарят приёмным детям тепло и заботу семейного очага. Не одно поколение выпускников деревни выросло умными, любящими, трудолюбивыми взрослыми, успешно строящими карьеру и воспитывающими своих детей. В деревне SOS - не сотрудники, а одна большая семья. И я желаю всем членам этой прекрасной семьи благополучия, счастья, любви, веры и сил справиться с любыми невзгодами! – отметила Ирина Просоленко.

- Детская деревня SOS появилась в нашем городе в 2000-х годах и за это время стала одной из визитных карточек Кандалакши. Здесь второй дом обрели сотни ребят, они нашли своих мам и семьи, с которыми живут долгие годы, счастливые и открытые всему новому. Поздравляю «деревню» с юбилеем и желаю воспитанникам и всему коллективу только счастья, радости и добра, - подчеркнул Михаил Павлов.

Детская деревня SOS была создана в 2003 году при поддержке правительства и губернатора Мурманской области. За время своего существования она выпустила во взрослую жизнь более 120 детей. В настоящее время здесь проживают 12 семей, в которых растут 62 ребёнка. Ещё 35 приёмных семей со 104 детьми из Кандалакшского и Ковдорского муниципальных районов получают поддержку специалистов организации. За двадцать лет существования Детская деревня SOS зарекомендовала себя как полноценная альтернатива обычным учреждениям для детей, оставшихся без попечения родителей, сообщество профессиональных многодетных семей, живущих в отдельных домах.

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/c31/n8z8jsw2i9o1t7bk9gtqm5mrn1pqbkbf.jpg

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