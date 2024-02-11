Детской музыкальной школе № 6 - 65 лет!

9 февраля в ДК «Первомайский» прошло торжественное мероприятие, посвящённое юбилею учреждения культуры. В одном зале собрались учащиеся, преподаватели и выпускники разных лет.

Как сообщает администрация города Мурманска, за годы работы Детская музыкальная школа №6 внесла достойный вклад в развитие дополнительного образования и культуры заполярной столицы. Её выпускниками стали более полутора тысяч талантливых мурманчан, многие из которых связали свою дальнейшую жизнь с искусством.

В настоящее время в стенах школы ребята обучаются игре на музыкальных инструментах: фортепиано, скрипке, баяне, аккордеоне, гитаре, домре, флейте и ударных инструментах, а также на хоровом отделении.

Юные дарования являются лауреатами и призерами многих конкурсов и фестивалей регионального, всероссийского и международного уровней. В этом большая заслуга опытных педагогов, творчески и профессионально относящихся к обучению юных мурманчан, с детства прививающих им любовь к искусству.

Также в школе чтят собственные традиции. Учреждение является организатором традиционного городского конкурса фортепианного ансамбля и аккомпанемента «Ступень к мастерству», первого этапа региональных конкурсов «Молодые голоса», «Народные истоки», «Молодые виртуозы».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26687&page=1