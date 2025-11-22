Детской музыкальной школе №1 Мурманска – 80 лет

Вчера с юбилеем коллектив, воспитанников и выпускников образовательного учреждения на торжественном мероприятии поздравил глава регионального парламента Сергей Дубовой.

— Восемьдесят лет – серьёзная цифра, за которой большой творческий путь, прекрасные традиции классического музыкального образования и огромное количество выпускников, которые продолжили свой музыкальный путь с теплыми воспоминаниями о школе и благодарностью к её учителям, – обратился к преподавателям парламентарий. – Кольская земля щедро одарена талантливыми детьми. Но раскрывать такие таланты, воспитывать музыкальные вкусы и «готовить» настоящих профессионалов своего дела под силу только высококлассным педагогам и внимательным наставникам. Именно под вашим чутким руководством юные северяне познают прекрасный мир фантазии и глубоких чувств, раскрывают свой потенциал, становятся гармоничными личностями.

Спикер поблагодарил сотрудников школы за созидательный труд и преданность избранному делу, пожелал новых профессиональных успехов, а также вручил награды Думы учащимся, преподавателям, детским коллективам школы.

Благодарственным письмом Мурманской областной Думы отмечены Владимир Киселев, Максим Иванов, Кирилл Усатов, Алексей Овчинников, Надежда Неврова, Кристина Кузьмина, Стефания Вышкова, Александр Крапля и Оксана Михайлова, ансамбль русских народных инструментов «Девишник-мальчишник», сводный ансамбль духовых деревянных инструментов, ансамбль скрипачей «Классик».

