«Детство - это я и ты» в «Кировке»

В Мурманском областном Дворце культуры им. С.М. Кирова 1 мая в 17.00 состоится отчётный концерт Детской студии ансамбля песни и пляски Северного флота.

В концертной программе «Детство - это я и ты» гости «Кировки» увидят танцевальные и вокальные номера. На протяжении нескольких лет участники и воспитанники Детской студии завоевали множество дипломов и наград на областных и всероссийских конкурсах.

В этот вечер свои таланты проявят юные артисты всех возрастных категорий и порадуют зрителей своим ярким выступлением.

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457296671%2F69f244bf3265fd5b2b