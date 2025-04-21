Мурманская область. Арктика (16+)21.04.25 08:45
«Детство - это я и ты» в «Кировке»
В Мурманском областном Дворце культуры им. С.М. Кирова 1 мая в 17.00 состоится отчётный концерт Детской студии ансамбля песни и пляски Северного флота.
В концертной программе «Детство - это я и ты» гости «Кировки» увидят танцевальные и вокальные номера. На протяжении нескольких лет участники и воспитанники Детской студии завоевали множество дипломов и наград на областных и всероссийских конкурсах.
В этот вечер свои таланты проявят юные артисты всех возрастных категорий и порадуют зрителей своим ярким выступлением.
Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457296671%2F69f244bf3265fd5b2b
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Последние комментарии
VtcnysQ51
13.04.25 19:25
Что-то мне этот процесс напоминает оптимизацию системы здравоохранения, которую проводили наши либералы перед пандемией. Потом пришлось отыгрывать, но до сих пор не получается.
Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
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