Детям - бананы, заказчикам – предписание

14 дошкольных учреждений Мурманской области объявили централизованную закупку на поставку фруктов для нужд детских садов, расположенных в Печенгском районе Мурманской области. Предметом закупки были: апельсины, бананы, груши, киви, лимоны, мандарины, яблоки.

Один из участников закупки решил продекларировать в своей заявке на участие в аукционе, что все вышеперечисленные фрукты выращены на территории РФ.

Поскольку победитель торгов предложил к поставке товары иностранного происхождения, то к нему подлежали применению положения приказа Минфина России* о необходимости снижения цены контракта на 15% от предложенной победителем цены.

Посчитав, что бананы в промышленных масштабах в России не выращиваются, победитель обжаловал действия уполномоченного органа в Мурманское УФАС России.

Антимонопольный орган оперативно вмешался в проблему и установил, что действительно не все из поставляемых фруктов фактически выращиваются и произрастают на территории Российской Федерации. Например, бананы культивируются только в тропических регионах, таких, как: Эквадор, Филиппины.

Нечестное декларирование участником страны происхождения предлагаемого к поставке товара повлекло для победителя невыгодные финансовые последствия, ведь уполномоченный орган не имел правовых оснований ставить под сомнение достоверность проведенного участником декларирования.

По результатам рассмотрения жалоб справедливость была восстановлена и Мурманское УФАС России выдало заказчикам предписание о направлении победителю торгов проектов контрактов без снижения цены.

Благодаря действиям антимонопольного органа победитель получит честную цену за товар, а закупка фруктов, особенно важных в полярную ночь для юных северян, не сорвется.

* - приказ Минфина России от 04.06.2018 №126н (ред. от 11.05.2022) «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд».