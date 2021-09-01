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Мурманская область. Арктика (16+)01.09.21 12:00

Детям флотской столицы строят детские сады

31 августа председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев вместе с депутатами проконтролировал ход работ по строительству детского сада на 220 мест на улице Восточная.

Их сопровождал производитель работ Игорь Стародумов, представляющий компанию ЗАО «МНК Групп», который сообщил, что в целом работы по детскому саду выполнены более чем на 70% и ведутся в соответствии с графиком. Строители приступили к отделке внутренних помещений, подключению канализации, водоснабжения и электроснабжения.

На первом этаже, где будут располагаться четыре ясельные группы, отопление помещений будет осуществляться посредством подогреваемых полов. Чтобы исключить сквозняки при проветривании помещений, установлены специальные диффузоры. Начаты работы по благоустройству территории. В течение ближайших двух недель территория детского сада будет заасфальтирована. На территории детского сада появится 12 детских площадок с теневыми навесами для каждой группы.

Строители планируют завершить работы к концу ноября, а в начале следующего года, после получения разрешительных документов, детский сад примет детишек.

В этом детском саду будут сформированы четыре группы детей в возрасте от года до трёх лет, что позволит ликвидировать очередь. Будут в этом детском саду и группы для детей с особенностями развития. В помещении детсада установлен лифт и будет подъёмник для маломобильных детей. Это будет не отдельный детский сад, а корпус уже существующего детского сада №15.

Евгений Алексеев отметил, что Совет депутатов уделяет постоянное внимание вопросам контроля над строительством социально значимых объектов, возводимых в рамках национальных проектов. Ввод в строй этого детского сада позволит решить проблему обеспечения местами детишек в возрасте от года до трёх лет.

Довольна ходом строительства и депутат Светлана Евтушенко, директор детского сада №8. «Здесь учтены все современные требования, которые предъявляются к детским садам», - сказала Светлана Геннадьевна. 

Ещё одним объектом, оказавшимся в центре внимания депутатов, стал пешеходный мост через проезжую часть улицы Душенова. К депутатам обращаются жители по поводу затянувшегося ремонта, что приводит к неудобствам при пересечении дороги. Ремонтом моста в соответствии с контрактом занимается управляющая компания «Прогресс».

Сроком окончания работ в соответствии с контрактом было определено 18 августа. Однако при проведении работ были выявлены дефекты, по которым необходимо провести дополнительные работы после составления новой проектно-сметной документации.

Исполняющий обязанности председателя комитета по развитию городского хозяйства Денис Горбунов сказал, что потребовалось заключать дополнительное соглашение с подрядчиком, составлять новый проект выполнения работ и увеличивать финансирование на ремонт моста. Работы будут завершены в конце октября. Оплата по контракту подрядчику будет осуществлена только после выполнения всех работ.

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