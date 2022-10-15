Детям мобилизованных северян предоставят бесплатное питание в образовательных организациях: депутаты областной Думы единогласно приняли изменения в действующий закон, инициированные губернатором Андреем Чибисом.

Изменения вносятся в статью 1 закона Мурманской области «О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области».

Студенты очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и ученики общеобразовательных организаций, являющиеся детьми граждан, призванных на военную службу по мобилизации, теперь будут иметь право на двухразовое бесплатное питание в государственных областных и муниципальных образовательных организациях.

Для этого им необходимо написать заявление о предоставлении бесплатного питания на имя руководителя образовательной организации. Заявление должно быть подписано одним из родителей или законным представителем обучающегося. Кроме того, необходимо предоставить справку, подписанную уполномоченным должностным лицом военного комиссариата, которым родитель обучающегося был призван на военную службу по мобилизации.

Как сообщает Министерство образования и науки, источник финансового обеспечения законопроекта – перераспределение средств областного бюджета в рамках реализации государственных программ Мурманской области.