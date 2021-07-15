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Мурманская область. Арктика (16+)15.07.21 09:00

Детям-сиротам хотят предоставить бесплатную профподготовку дважды

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, планируют предоставить новые льготы при получении образования. Соответствующий законопроект опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Согласно действующему законодательству, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право пройти обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих за счёт регионального бюджета, но только один раз. 

Как пишет «Парламентская газета», авторы законопроекта предлагают внести изменения, согласно которым обучение дети из этих льготных категорий (включая детей с умственной отсталостью) смогут пройти на бесплатной основе дважды.

Также авторы инициативы отмечают, что на данный момент дети-сироты, которые обучаются по программам профподготовки на рабочих и служащих, имеют статус слушателей и не получают стипендии.

В то же время право на эту выплату есть у тех детей-сирот, которые получают среднее и высшее профессиональное образование. 

Авторы законопроекта предлагают выплачивать детям-сиротам с разными формами умственной отсталости стипендию, когда они проходят повторное обучение по программам профессиональной подготовки. Также предполагается, что они будут получать ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей. Размер и порядок выплаты стипендии будут утверждать региональные власти.

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