Детям участников СВО, многодетных семей Мурманской области передали рюкзаки с необходимыми школьными принадлежностями

В Видяево первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Дубовой и секретарь местного отделения партии Александр Бугайчук в рамках акции «Собери ребёнка в школу» вручили рюкзаки с необходимыми школьными принадлежностями юным видяевцам.

«Очень важно оказать необходимую помощь и поддержку семьям с детьми-школьниками. Ежегодно участвую в акции. Нам – взрослым очень хочется, чтобы дети пошли в школу с радостью, новыми школьными принадлежностями и хорошим настроением», – сообщил Сергей Дубовой.

Руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Елена Сидорова и секретарь местного отделения партии, глава Кольского района Александр Лихолат посетили посёлок Молочный и передали новые рюкзаки с школьными принадлежностями Ольге Беличенко – маме семерых детей и Кристине Кудряшовой.

В семье Кудряшовых двое детей. Один из них – учащийся 3 класса. В настоящее время их папа участвует в специальной военной операции.

Напомним, ежегодная акция «Собери ребёнка в школу» проходит в преддверии учебного года. Традиционно помощь оказывается детям участников специальной военной операции, школьникам с инвалидностью, учащимся из многодетных и малообеспеченных семей, а также ребятам из новых регионов.

 

Последние комментарии

Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
SeVFloT83
07.08.25 11:48
Странное умозаключение. А как тогда наш прорыв на западном берегу залива - "Лавна" будет работать?
Комментарий к новости:ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам
