Детям участников СВО, многодетных семей Мурманской области передали рюкзаки с необходимыми школьными принадлежностями

В Видяево первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Дубовой и секретарь местного отделения партии Александр Бугайчук в рамках акции «Собери ребёнка в школу» вручили рюкзаки с необходимыми школьными принадлежностями юным видяевцам.

«Очень важно оказать необходимую помощь и поддержку семьям с детьми-школьниками. Ежегодно участвую в акции. Нам – взрослым очень хочется, чтобы дети пошли в школу с радостью, новыми школьными принадлежностями и хорошим настроением», – сообщил Сергей Дубовой.

Руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Елена Сидорова и секретарь местного отделения партии, глава Кольского района Александр Лихолат посетили посёлок Молочный и передали новые рюкзаки с школьными принадлежностями Ольге Беличенко – маме семерых детей и Кристине Кудряшовой.

В семье Кудряшовых двое детей. Один из них – учащийся 3 класса. В настоящее время их папа участвует в специальной военной операции.

Напомним, ежегодная акция «Собери ребёнка в школу» проходит в преддверии учебного года. Традиционно помощь оказывается детям участников специальной военной операции, школьникам с инвалидностью, учащимся из многодетных и малообеспеченных семей, а также ребятам из новых регионов.

