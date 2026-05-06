Детям войны в Мурманской области увеличили выплаты ко Дню Победы

Центры соцподдержки продолжают перечисление дополнительных средств тем, кто успел получить их в прежнем размере.

В 2026 году размер ежегодной выплаты гражданам, родившимся с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим в Мурманской области, увеличен с 1000 до 5000 рублей. Соответствующее постановление подписано губернатором Андреем Чибисом 28 апреля.

Тем, кто уже получил выплату в прежнем размере (1000 рублей), будет произведена доплата — ещё 4000 рублей. Общая сумма составит 5000 рублей.

Никаких заявлений подавать не нужно. Выплата и доплата осуществляются в проактивном (беззаявительном) порядке. Центр социальной поддержки населения перечислит деньги автоматически.

Деньги поступят во II–III кварталах. Получателям останется только проверить счёт, отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области.

