Девальвация рубля «торпедировала» программу строительства ледокольного флота для развития перевозок по Северному морскому пути

Один из стратегических мегапроектов Кремля, который вынашивался с начала 2010-х, споткнулся по пути к успеху из-за девальвации рубля, дефицита бюджета и нехватки грузов для транспортировки. Как сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на обновленный паспорт проекта «Развитие морских портов», вместо 9 ледоколов к 2024 году ФГУП «Росморпорт» получит только четыре судна.

Сроки строительства 6 кораблей сдвигаются на 2030 год, при этом смета выросла на 37%, до 72 млрд рублей. «В силу объективных обстоятельств значительная часть оборудования - импортного происхождения и не имеет отечественных аналогов, потому значительное влияние на планы по строительству судов оказывает волатильность международных финансовых рынков», - поясняет представитель «Росморпорта».

По графику идёт строительство лишь ледокола на 18 МВт для Дальневосточного бассейна. Аналогичный ЛК-18 для Северо-Западного бассейна также должен быть построен к 2024 году, но пока не удалось найти ни одного подрядчика.

Ещё два ледокола 12-14 МВт для Архангельского и Балтийского бассейнов общей стоимостью 16 млрд рублей, которые должны работать на дизтопливе и СПГ, рискуют выйти за рамки 2024 года.

Ввод менее мощных ледоколов уже решено отложить. Так, два портовых ледокола на 6-8 МВт стоимостью 14,6 млрд рублей теперь планируется сдать в 2028 году. Сдача четырёх мелкосидящих ледоколов на 6,4 МВт совокупной стоимостью 19 млрд рублей также перенесена: двух - на 2025 год, ещё двух - на 2028 год. Общая стоимость четырёх судов выросла до 25,9 млрд рублей.

Впрочем, и острой необходимости в судах нет. Планы развития перевозок по СМП начали пересматривать. Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вместо 80 млн тонн грузов к 2024 году перевозки составят только 60 млн тонн - такой объём планируется заложить в скорректированный план.