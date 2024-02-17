Девять IT-специалистов представят «АтомЭнергоСбыт» на «REASkills-2024»

В VIII Дивизиональном чемпионате профессионального мастерства «REASkills-2024», организованного АО «Концерн Росэнергоатом», примут участие девять сотрудников и шесть экспертов АО «АтомЭнергоСбыт». Они будут участвовать в трех компетенциях: «Сетевое и системное администрирование», «Информационная безопасность», «Машинное обучение».

«ReaSkills-2024» состоится в апреле сразу в пяти городах России: Удомле, Нововоронеже, Балакове, Екатеринбурге и Чебоксарах.

Дивизиональный чемпионат «REASkills» проводится в электроэнергетическом дивизионе для развития компетенций сотрудников в соответствии с отраслевыми и международными требованиями. Конкурс проходит с 2016 года, в нём принимают участие атомные станции страны и ключевые дочерние компании «Росэнергоатома».

«Участие в такого рода чемпионате – это уникальная возможность продемонстрировать свои навыки, обменяться опытом с коллегами и открыть новые горизонты в мире информационных технологий», - подчеркнули в пресс-службе филиала АО «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.

Победители дивизионального чемпионата смогут принять участие в Отраслевом чемпионат «еAtomSkills», который пройдёт в июне 2024 года в Екатеринбурге.

Фото предоставлено пресс-службой филиала АО «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.