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Мурманская область. Арктика (16+)19.06.25 13:30

Девять колледжей Мурманской области вошли в топ-10 Национального рейтинга страны в различных отраслях

По поручению Президента России Владимира Путина подготовлен первый Национальный рейтинг всех колледжей и вузов страны. Он сформирован с учётом двух показателей: уровень трудоустройства и уровень заработной платы выпускников.

Минтруд РФ проанализировал данные почти пяти тысяч высших учебных заведений и организаций среднего профессионального образования России. Так, в топ-10 Национального рейтинга в различных отраслях вошли девять колледжей Мурманской области, включая два колледжа Мурманского арктического университета.

«Наша задача – ориентировать школьников и студентов на топ-20 образовательных направлений региона, закрепленных в плане «На Севере –жить!». И, конечно, мы особое внимание уделяем содействию трудоустройству выпускников по полученным специальностям. Нам важно, чтобы молодые специалисты могли найти достойную работу в сфере своей профессиональной подготовки. Итоговый рейтинг показывает, что мы всё делаем правильно», – сказал губернатор Андрей Чибис.

На первом месте Национального рейтинга – Мончегорский политехнический колледж в отрасли «Металлургия» и Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева (Мурманский арктический университет) в отрасли «Сельское хозяйство».

Третье место в рейтинге заняли колледж Мурманского арктического университета в отрасли «Туризм и сфера услуг» и Полярнозоринский энергетический колледж в «Атомной отрасли».

Печенгский политехнический техникум в отрасли «Металлургия» и Мурманский медицинский колледж в отрасли «Клиническая и профилактическая медицина» – на пятом месте. Мурманский педагогический колледж занял шестое место в рейтинге и Северный колледж физической культуры и спорта – седьмое место в отрасли «Педагогика», Кандалакшский индустриальный колледж – десятое место в отрасли «Железнодорожный транспорт».

Кроме того, в топ-20 вошли Кольский медицинский колледж и Ковдорский политехнический колледж (11 место), Мурманский колледж экономики и информационных технологий (12 место), Мурманский индустриальный колледж (20 место из 196), а Мурманский технологический колледж сервиса занял 21 место из почти 200 организаций СПО страны.

«Все региональные колледжи являются участниками федерального проекта «Профессионалитет». До конца 2026 года в системе СПО Мурманской области будет функционировать уже 10 кластеров. Сейчас предприятия получают возможность участвовать в управлении колледжами: регулировать разработку и реализацию образовательных программ, определять требуемое оснащение мастерских, привлекать своих работников к наставничеству на производстве и многое другое. Я поздравляю сотрудников, студентов и выпускников учреждений СПО с такими высокими результатами!», – сказала министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548639/#&gid=1&pid=4

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