Наш удивительный мир: на острове Пасхи нашли нового каменного истукана, а дизайнер Стелла Маккартни привела на подиум лошадей«Крымская весна»: в Мурманске пройдёт фестиваль ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией
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Мурманская область. Арктика (16+)18.03.23 18:00

«Девять лет назад произошло поистине историческое событие, настоящий праздник для всей страны, для всего нашего многонационального народа», - Андрей Чибис, губернатор, на митинге-концерте «Крымская весна»

Сегодня в центре Мурманска прошёл фестиваль «Крымская весна». На улице Ленинградской состоялся митинг-концерт, приуроченный ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Северян с этим знаменательным днём поздравил губернатор Андрей Чибис.

«Девять лет назад произошло поистине историческое событие, настоящий праздник для всей страны, для всего нашего многонационального народа – Крым вернулся в родную гавань. В прошлом году к нашей стране присоединились ещё четыре новых региона, – по сути, исторические земли, населённые людьми, которые всегда осознавали себя единым российским народом. Сейчас идёт непростая, но очень важная специальная военная операция, и выбор этих людей помогают отстоять в том числе воины Северного флота. Хочу от всей души поблагодарить их, а также всех жителей Заполярья за единение, искреннюю поддержку наших бойцов, гуманитарную помощь, которую они регулярно оказывают Донецку и Луганску», – подчеркнул глава региона.

С приветственным словом к мурманчанам и гостям заполярной столицы также обратились командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев и председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой. 

Сергей Дубовой отметил, что девять лет прошло с того дня, когда крымчане сделали свой выбор:

— Мы видим колоссальные перемены, которые произошли за это время на полуострове, как качественно изменилась жизнь людей. «Крымская весна» объединила жителей всей нашей страны, а дата 18 марта стала очередным напоминанием, что наши победы и достижения, экономическая и военная мощь России, все то, из чего складываются величие и богатство нашей державы – это люди – преданные, честные и справедливые. И мы готовы защищать свои духовные и нравственные ценности, историческую память, наше настоящее и будущее.

Парламентарий поздравил присутствующих с праздником торжества исторической справедливости и духовной общности всех россиян.

Для гостей праздника были развернуты тематические площадки, выступили творческие коллективы Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, просветительские акции, викторины, выставки и концерты, посвящённые «Крымской весне», состоялись в каждом муниципалитете региона.

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/987/pxu5qkhjd92nczejf7xggyju0u3r53zc.JPG

 

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