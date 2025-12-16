Девять мастеров из Мурманской области стали победителями Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в различных номинациях

Итоги подвели в прошедшие выходные в рамках международного форума гостеприимства регионов «Интурмаркет. Зима» в Петербурге. Более 20 заполярных мастеров креативных индустрий представили свои оригинальные изделия, девять заняли призовые места – от третьего до гран-при.

В числе лучших сувениров из Мурманской области:

- поморская козуля (гран-при), Марина Колечкова, Мурманск;

-дух-хранитель ЮННИ (1 место), Евгения Приставка, Кандалакша;

- серия украшений с натуральным лишайником и терским аметистом «Тайны северного леса» (1 место), Татьяна Кострова, Умба;

- ватные игрушки «Зимние детки» (1 место), Анастасия Гулина, Полярный;

- набор нашивок-патчей с арктической тематикой (2 место), Ирина Мартынова, Мурманск;

- настольная игра «Расскажи историю (2 место), Юлия Приказчикова, Мурманск;

- эксклюзивный воблер ручной работы из корюшки, выловленной в Имандре (2 место), Валентина Острая, Мурманск;

- линейка игрушек-сувениров (3 место), Наталья Вашкевич, Мурманск;

- платок «Морошка», расписанный в технике батик (3 место), Наталья Мусаева, Мончегорск.

Всего в финале конкурса было представлено более 1000 сувениров из 71 региона России и Беларуси.

«Поздравляю наших мастеров и предпринимателей с отличным результатом! Победа во всероссийском конкурсе «Туристический сувенир» – это мощный импульс для всей отрасли: он задаёт планку качества и дизайна, мотивирует всех представителей креативной индустрии региона. В итоге это прямой вклад в укрепление туристического бренда территории и создание уникальных впечатлений для гостей», – прокомментировала министр туризма и предпринимательства Мурманской области Марта Говор.

Как отмечает Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области, Всероссийский конкурс «Туристический сувенир» проводится ежегодно с 2015 года. Он включает окружные этапы, региональные конкурсы и общенациональный финал. Принять участие в конкурсе могут авторы и производители туристических сувениров, мастера народного художественного промысла, музеи, компании и учреждения со всей России, которым принадлежат права на сувенирную продукцию или её идею.

Фото предоставлены участниками конкурса: https://gov-murman.ru/info/news/558747/#&gid=1&pid=1