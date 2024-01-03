Девять музеев Мурманской области стали победителями первого этапа конкурса по развитию туристической привлекательности программы «Музеи Русского Севера»

Как использовать потенциал региона и привлечь молодёжную аудиторию? Какие креативные проекты можно создать, чтобы музей стал «точкой притяжения» для путешественников и местных жителей? Участникам конкурса предстоит найти решения во время работы в проектных лабораториях и создать новые туристические концепции или продукты с опорой на экспертную поддержку и помощь наставников. Например, разработать интерактивные программы, квесты, пешеходные маршруты, серию мастер-классов или придумать другие форматы взаимодействия с туристической молодежной аудиторией.

Участниками конкурса станут краеведческие музеи Полярного, Кировска, Ковдора, Кандалакши, Печенгского округа, а также выставочный комплекс Североморска, музей-заповедник «Петроглифы Канозера», областной художественный музей и областной краеведческий музей, который станет партнёром проекта.

Именно на площадке краеведческого музея в Мурманске с 15 января по 15 марта 2024 года будут работать очные проектные лаборатории. Далее будут определены победители второго этапа конкурса — не менее четырёх команд от каждого региона. Они получат поддержку наставников и экспертов для реализации проектов и внедрения новых туристических продуктов на своих территориях с опорой на креативные практики.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, конкурс по развитию туристической привлекательности музеев объявлен благотворительным фондом «Доброта Севера» в рамках программы «Музеи Русского Севера», реализуемой при поддержке компании «Северсталь» и Президентского фонда культурных инициатив.

Фото: https://gov-murman.ru