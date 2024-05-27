Мурманская область. Арктика (16+)27.05.24 13:00
Девять проектов молодых учёных Кольского Заполярья получат грант на реализацию
В Мурманской области подведены итоги конкурса по предоставлению грантов на поддержку научно-исследовательских проектов молодых учёных.
В Министерство образования и науки поступило более 30 проектов молодых учёных из некоммерческих организаций, не являющихся казенными учреждениями.
Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, экспертная комиссия выбрала девять проектов:
- в номинации «Гуманитарные науки» – ФИЦ Кольский научный центр РАН (1 проект);
- в номинации «Естественные науки» – ФИЦ КНЦ РАН (4 проекта);
- в номинации «Технические науки» – ФИЦ КНЦ РАН (3 проекта); Мурманский арктический университет (1 проект).
Победители конкурсного отбора получат грант в 400 тысяч рублей на реализацию своих проектов за счёт областного бюджета.
Подробнее – по ссылке.
Фото: https://gov-murman.ru
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