Девять проектов молодых учёных Кольского Заполярья получат грант на реализацию

В Мурманской области подведены итоги конкурса по предоставлению грантов на поддержку научно-исследовательских проектов молодых учёных.

В Министерство образования и науки поступило более 30 проектов молодых учёных из некоммерческих организаций, не являющихся казенными учреждениями.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, экспертная комиссия выбрала девять проектов:

в номинации «Гуманитарные науки» – ФИЦ Кольский научный центр РАН (1 проект);

в номинации «Естественные науки» – ФИЦ КНЦ РАН (4 проекта);

в номинации «Технические науки» – ФИЦ КНЦ РАН (3 проекта); Мурманский арктический университет (1 проект).

Победители конкурсного отбора получат грант в 400 тысяч рублей на реализацию своих проектов за счёт областного бюджета.

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Фото: https://gov-murman.ru