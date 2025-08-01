Девять проектов туристической инфраструктуры будут реализованы в Мурманской области благодаря нацпроекту «Туризм и гостеприимство» и плану «На Севере – жить!»

Благодаря реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство» и плану «На Севере – жить!» в Мурманской области планируется создание новых туристических объектов. На проекты в рамках федеральной поддержки направят более 60 млн рублей.

В этом году новые места размещения появятся в Кольском и Терском округах, также запланировано обустройство национальных маршрутов региона, в том числе тропы к смотровой площадке «Барыня» в Кандалакшском округе и экологической тропы на Лисьей горе в Кольском округе. Помимо этого, будет установлен санитарный модуль на территории «Яхт-клуба Мурманск», а на территории базы отдыха Компас Сосновая появится туристический визит-центр «Апатиты».

Развитие туристической инфраструктуры способствует повышению качества обслуживания туристов, количество которых увеличивается с каждым годом. Так, турпоток в Мурманскую область в 2024 году составил 761 тысячу человек, что на 13,5% выше турпотока 2023 года. Всего за 2019-2024 годы туристический поток в Мурманскую область составил 3,26 млн человек.

«Более 800 тысяч туристов – таков наш прогнозный результат по итогам 2025 года. Достижению этой цели способствует реализация национального проекта, которая меняет инфраструктурный облик региона. И мы видим, как вслед за туристами набирает обороты малый и средний бизнес, что является лучшим индикатором здоровья нашей экономики», – отметила вице-губернатор Оксана Демченко.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551171/#&gid=1&pid=1