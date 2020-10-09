Девять работников Кольской АЭС примут участие во Всероссийском конкурсе «Инженер года – 2020»

В список кандидатов для участия в XXI Всероссийском конкурсе «Инженер года – 2020» от Кольской АЭС вошли девять специалистов атомной станции. Все они прошли строгий отбор на уровне цехов и подразделений на основе достижений в профессиональной деятельности.

«Профессия инженера-атомщика требует от человека не только безупречного владения базовыми знаниями и навыками, но и настоящего инженерного чутья, умения быстро и безошибочно принимать сложные решения. Участие в таких конкурсах – важный элемент наших корпоративных учебных программ, направленных на саморазвитие, профессиональный рост и лидерство. Ведь от уровня квалификации персонала атомной станции напрямую зависит её надёжная и безопасная эксплуатация», - отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Работники Кольской АЭС принимают участие в конкурсе «Инженер года» с 2003 года. За этот период свои достижения на уровне общероссийского инженерного сообщества продемонстрировали 189 человек, 29 из которых стали лауреатами конкурса.

Конкурс «Инженер года - 2020» проводится по 46 номинациям в двух версиях: «Инженерное искусство молодых» (для специалистов в возрасте до 30 лет) и «Профессиональные инженеры» (для участников, имеющих стаж работы на инженерных должностях не менее 5 лет).

Организаторами конкурса выступают Российский и Международный союзы научных и общественных объединений, Академия инженерных наук имени А.М. Прохорова и Межрегиональный общественный фонд содействия научно-техническому прогрессу. В состав жюри и экспертных комиссий конкурса входят ведущие учёные, инженеры и специалисты различных отраслей народного хозяйства. Рассмотрение заявок участников конкурса пройдет в Москве с 15 ноября 2020 года по 8 февраля 2021 года, после чего станут известны имена победителей и лауреатов.