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Мурманская область. Арктика (16+)20.06.23 13:00

Девять работников Кольской АЭС принимают участие в чемпионате профессионального мастерства «AtomSkills-2023»

16 июня в Екатеринбурге на площадке международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» начался VIII Отраслевой чемпионат профессионального мастерства «AtomSkills-2023». В сборную Электроэнергетического дивизиона вошли девять работников Кольской АЭС – три участника и шесть экспертов.

Конкурсанты от Кольской АЭС принимают участие в четырёх компетенциях: технологические системы энергетических объектов, электроника, радиационный контроль и промышленная автоматика.

«Передовые достижения российской атомной науки – это результаты труда тысяч профессионалов, которые работают в атомной энергетике в интересах экономической стабильности России. Участие работников Кольской АЭС в масштабном чемпионатном движении «AtomSkills» развивает их профессиональные компетенции, повышает знания и лидерские качества», – отметил заместитель директора Кольской АЭС по управлению персоналом Игорь Кутузов.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, в этом году на «AtomSkills-2023» участники команды Электроэнергетического дивизиона «Росэнергоатома» будут соревноваться в 28 профильных компетенциях. В программе также предусмотрены конференции, круглые столы, мастер-классы, аналитические и проектные сессии по вопросам подготовки кадров для технологического развития.

Критерии и параметры оценки уровней владения профессиональными знаниями и навыками основаны на подходах чемпионатов профессионального мастерства «WorldSkills» и адаптированы к задачам технологического развития Госкорпорации «Росатом».

«AtomSkills» – один из крупнейших в мире отраслевых чемпионатов профессионального мастерства организован Госкорпорацией «Росатом». В этом году чемпионат впервые проходит в международном формате: прибыли участники из Беларуси, Турции, Бангладеш, Узбекистана, Кубы и Боливии.

 

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.

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