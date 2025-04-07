Девять триллионов рублей за шесть лет направят на ремонт дорог в России

Правительство РФ утвердило план дорожной деятельности до 2030 года. Основные цели на шесть лет: отремонтировать 85% федеральных дорог в нормативном состоянии, 60% региональных дорог в нормативе и около 92 тысяч км дорог в агломерациях. На ремонт и строительство дорог выделят более 9 трлн рублей.

Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что впервые горизонт планирования увеличен до шести лет, это позволит синхронизировать все задачи в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Ключевая цель плана — комплексное развитие дорожной сети, независимо от ее принадлежности. Людям неважно, на чьём балансе находится дорога — федеральная она, региональная или муниципальная. Они хотят из точки А в точку Б доехать по хорошим дорогам, быстро и безопасно. Улучшение дорожной сети создаст комфортные условия для передвижения, даст импульс экономике регионов и повысит качество жизни людей», — подчеркнул Марат Хуснуллин.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в текущем году в Мурманской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» предусмотрен ремонт двух мостов, приведение в нормативное состояние более 68 км региональных дорог и более 13 км улично-дорожной сети в столице Заполярья.

За 6 лет, с начала реализации нацпроектов, в Заполярье отремонтировано 134,23 км опорной сети региональных автомобильных дорог. Всего за 6 лет в нашем регионе по дорожному проекту отремонтировано порядка 3,4 млн кв. метров асфальтобетонного покрытия на 234 участках дорог.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/