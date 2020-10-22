Девять улиц, названных в честь героев Великой Отечественной войны, будут отремонтированы в Мурманской области в рамках дорожного нацпроекта

Проект «Улица Победы», приуроченный к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, это часть нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Он реализуется в 83 субъектах. В течение всего юбилейного года дорожники приводят в нормативное состояние или благоустраивают улицы, проспекты и площади, названные в честь Великой Победы и героев Великой Отечественной войны.

«В Мурманской области в проект «Улица Победы» было включено девять улиц в Коле и Мурманске, которые названы в честь героев Великой Отечественной войны, защищавших Советское Заполярье. На сегодняшний день укладка асфальта выполняется на улице Генералова, на остальных объектах работы практически завершены, – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Артём Гришин. – Я считаю, что проект очень значим: каждый должен помнить имена предков-героев, которые защитили страну от врага. А объекты, названные в честь них, должны быть приведены в порядок, безусловно».

В этом году в рамках проекта «Улица Победы» в Коле появилось новое дорожное покрытие на улицах Андрусенко и Кривошеева. Общая протяжённость отремонтированных участков – 1,375 км . Здесь на участках улиц дорожники выполнили фрезерование старого покрытия, укрепили обочины. Также устроили выравнивающий слой из песка и щебня, а верхний – из асфальтобетона. На улице Андрусенко отремонтировали тротуары, нанесли разметку и установили бортовой камень.

Всего в Мурманске в 2020 году приводят в порядок 7 объектов в рамках проекта «Улица Победы» общей протяженностью 5,648 км: участки улиц Сафонова, Николаева, Халатина, Генералова, Щербакова, проезда Бабикова и улицы Героев Рыбачьего. На всех объектах выполнено фрезерование изношенного покрытия, также дорожники устроили два новых слоя из асфальтобетона. А на участках улиц Генерала Щербакова и Героев Рыбачьего, проезда Михаила Бабикова специалисты уложили слой из щебёночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-15). В рамках проекта также ремонтируют тротуары и съезды, производят замену люков и бордюров, наносят разметку.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в рамках проекта в Мурманской области проводятся работы на улицах, названных в честь героев Великой Отечественной войны. Среди них:

Ефим Автономович Кривошеев в 1942 году командовал звеном 19-ого Гвардейского истребительного авиационного полка. Кривошеев совершил 96 успешных боевых вылетов. Погиб в воздушном бою, спасая экипаж. Применил самый опасный вид тарана – удар фюзеляжем по самолету противника.

Владимир Васильевич Андрусенко – командир роты 10 стрелковой дивизии 14 армии Карельского фронта. Капитан Андрусенко сражался с фашистскими захватчиками на подступах к Мурманску.

Борис Феоктистович Сафонов – лётчик-североморец, совершивший 234 боевых полёта. Сбил 20 вражеских самолётов лично и 5 – в группе.

Александр Андреевич Николаев – в годы Великой Отечественной войны – вице-адмирал, член Военного совета Северного флота, носил прозвище «главный комиссар моря Баренца».

Пограничник Иван Александрович Халатин также был начальником 6-й заставы Рестикентского отряда. В апреле 1942 года под его командованием 42 пограничника четверо суток выдерживали огневой удар на стратегически важной высоте Круглой.

Алексей Генералов был командиром миномётной роты 28-го гвардейского стрелкового полка 10-й гвардейской стрелковой дивизии 14-й армии Карельского фронта. Со своими бойцами он совершил подвиг во время Петсамо-Киркенесской наступательной операции. Во время боя на восточном берегу реки Титовки отбил атаку элитного фашистского подразделения на штаб полка.

Генерал-лейтенант Владимир Иванович Щербаков командовал войсками, которые участвовали в обороне Ленинграда и Заполярья, а также вместе с Северным флотом осуществили Петсамо-Киркенесскую операцию 1944 года.

Михаил Бабиков был бойцом 6-й погранзаставы Рестикентского отряда. 8 апреля 1942 года застава подверглась нападению крупных сил немцев и финнов. В неравном бою, который продолжался пять суток, Михаил Бабиков последней гранатой подорвал себя и окруживших его фашистов.

Работы также ведутся на улице Героев Рыбачьего, названной в честь защитников полуострова Рыбачий. За время Великой Отечественной войны фашистам так и не удалось захватить полуостров – важный стратегический пункт, откуда контролировался вход в Кольский, Мотовский и Печенгский заливы. Бои за Рыбачий стали символом стойкости советских войск в Заполярье.