Мурманская область. Арктика (16+)20.09.25 16:00

Девять жителей Мурманской области подали заявки на конкурс «Профи среди любителей» проекта «СпортТрек»

Подведены итоги заявочной кампании на конкурс «Профи среди любителей» проекта «СпортТрек» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Девять северян решили попробовать свои силы в конкурсе, чтобы заявить о себе и получить возможность войти в число финалистов. По итогам финала лауреаты получат возможность принять участие в сборах с профессиональным спортивным клубом, пройти стажировки в профессиональных клубах или федерациях, а также получить кейс в портфолио в партнерстве с президентской платформой.

Проект «СпортТрек» создан для всех, кто уже занимается спортом или хочет начать свой путь к здоровому и активному образу жизни. Трек «Профи среди любителей» призван выявить и поддержать баскетболистов-любителей, начинающих организаторов мероприятий и спортивных менеджеров с небольшим опытом, но с интересом к развитию в индустрии. По итогам конкурса сильнейшие игроки и менеджеры смогут поработать с профессиональными баскетбольными клубами и федерациями, а организаторы мероприятий получат возможность предложить собственную концепцию спортивного события в рамках проекта «СпортТрек» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Жители Мурманской области активно участвуют в проекте «СпортТрек» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В этом году заявки на участие в проекте «СпортТрек» подал уже 121 человек, в том числе девять стали участниками конкурса «Профи среди любителей». Регистрация на другие треки продолжается.

После регистрации участникам предлагалось заполнить анкету и выбрать одно из направлений. Далее им будет нужно пройти опрос, написать эссе или записать видеовизитку. Кроме того, на одном из этапов конкурсантам предлагается выполнить профильное задание в соответствии с выбранным направлением участия. Организаторы спортивных мероприятий предложат концепцию и план финального мероприятия проекта «СпортТрек», спортивные менеджеры – концепцию любительского спортивного клуба для популяризации здорового образа жизни, развития спорта и создания сообщества единомышленников, а баскетболисты поделятся своей игровой статистикой и самыми яркими игровыми моментами.

Эксперты будут оценивать участников по нескольким критериям: полнота ответа, четкость и реалистичность поставленных целей, уровень мотивация и другим параметрам. В состав жюри конкурса войдут Президент РССС, исполнительный директор АССК России, председатель Наблюдательного совета АСБ России, финалист Национальной премии «Россия – страна возможностей» Сергей Крюков; заслуженный тренер России, бывший главный тренер национальной сборной России по баскетболу 3х3, серебряный призер Олимпийских игр 2020 года Владимир Агабабьян; бывший главный тренер студенческой сборной России по баскетболу Андрей Павленко; директор спортивного агентства «Pro Futuro Sports» Александр Скрягин, а также тренер по физической подготовке «ФК LitEnergy» Янис Линда.

Участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут приглашены на финальное мероприятие проекта в ноябре, ключевым событием которого станет уникальный двухдневный баскетбольный шоу-драфт. В первый день пройдет просмотровый лагерь для баскетболистов-любителей. Игроков оценят профессиональные тренеры и спортивные менеджеры. Во второй день состоятся два матча: основной с участием финалистов и приглашенных спортсменов, а также гала-матч с партнерами и друзьями президентской платформы «Россия – страна возможностей». По итогам драфта будут выбраны три лауреата, которым предложат принять участие в сборах с профессиональным спортивным клубом.

Лауреаты среди спортивных менеджеров получат возможность пройти стажировку в профессиональных клубах или федерациях, а организаторы мероприятий получат кейс в портфолио в партнерстве с президентской платформой «Россия – страна возможностей» и перспективу присоединиться к подготовке финального мероприятия сезона. На финальном мероприятии проекта «СпортТрек» пройдут встречи со знаменитыми спортсменами, а также состоится стратегическая сессия, посвященная инструментам вовлечения в массовый спорт и развитию тренерского сообщества.

Отметим, что регистрация на другие треки проекта, среди которых «Мониторинг физической активности» и «Образовательный блок», продолжается. «СпортТрек» построен на принципах геймификации и работает на базе цифровой платформы и мобильного приложения «Россия – страна возможностей». Участники регистрируются на сайте и могут выполнять различные задания, участвовать в мероприятиях, конкурсах и тренировках и зарабатывать за это баллы от платформы.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, проект «СпортТрек» реализуется в целях достижения результата федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети», а также в целях поддержки проектов и инициатив, создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации граждан в различных сферах деятельности.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553680/#&gid=1&pid=1

