Девятиклассники Мурманской области сдали обязательный экзамен по математике

6 июня в регионе 6989 девятиклассников писали обязательный основной государственный экзамен (ОГЭ) по математике. Экзамен прошёл в штатном режиме без технологических сбоев и нарушений, в соответствии с требованиями Рособрнадзора.

650 участников с ограниченными возможностями здоровья выбрали форму государственного выпускного экзамена. Двое человек не завершили работы по причине плохого самочувствия.

Для проведения итоговых испытаний работал 51 пункт проведения экзамена (ППЭ). Объективность и прозрачность процедуры ГИА-9 в каждом ППЭ обеспечиваются системой видеонаблюдения, а также работой общественных наблюдателей.

«В регионе технология проведения ОГЭ максимально приближена к технологии проведения ЕГЭ: доставка экзаменационных материалов осуществляется по сети Интернет, печать и сканирование материалов – в штабе ППЭ. Экзамены проходят спокойно, без сбоев. Все организационные и технологические процедуры, вплоть до расчёта времени на печать и необходимого количества бумаги, отработаны во время предварительных апробаций», – сообщила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, по завершении экзамена материалы переданы в Региональный центр обработки информации по защищенным каналам связи. Экспертная комиссия приступила к проверке развернутых ответов. Максимально на ОГЭ по математике можно получить 31 балл. Чтобы получить «удовлетворительно», необходимо набрать 8 баллов, из них не менее двух – по геометрии.

Результаты участники узнают в своих образовательных организациях и на сайте информационной поддержки ГИА в Мурманской области не позднее 19 июня.

Для тех, кто не присутствовал на экзамене или не смог его завершить по уважительной причине, а также для получивших неудовлетворительные результаты не более чем по двум предметам, 27 июня предусмотрен резервный день.

Фото: https://gov-murman.ru