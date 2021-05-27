Девятиклассники сдают обязательный экзамен по математике

В Мурманской области продолжается основной этап государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов.

«В соответствии с единым расписанием проведения государственной итоговой аттестации на экзамен по математике в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) отводится два дня. Сегодня, 27 мая, в пунктах проведения экзамена ждут 4870 школьников, 28 мая математику планируют сдавать 2085 человек», – сообщила министр образования и науки региона Ольга Дзюба.

Экзаменационная работа включает в себя 25 заданий по алгебре и геометрии. Участникам предстоит выполнить 19 заданий с кратким ответом и 6 – с развёрнутым ответом. По сравнению с 2020 годом структура и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) незначительно изменились.

«Участникам ОГЭ по математике разрешается использовать линейку, не содержащую справочной информации. Необходимые справочные материалы с основными формулами курса математики образовательной программы основного общего образования выдаются вместе с КИМ. На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут», – уточнил директор Регионального центра информации Дмитрий Федотов.

16 июня является резервным днем для участников, пропустивших экзамен в основные сроки, не завершивших по уважительной причине или получивших неудовлетворительный результат по одному из двух обязательных предметов.