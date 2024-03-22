Девятимиллионный гость посетил Международную выставку-форум «Россия»

20 марта отметка посетителей Международной выставки-форума «Россия» достигла девяти миллионов. Юбилейным гостем стал девятилетний Андрей Баторов. Он приехал на выставку вместе с родителями – Александрой и Станиславом – и младшей сестрой Софией.

Семья родом из Бурятии, сейчас живёт в Москве. Станислав Баторов работает в IT-сфере. По словам его супруги Александры Маркевич, подарок стал для них полной неожиданностью.

«Я видела сюжеты о других миллионниках, но не могла представить, что мы станем одними из них. Нам никогда так глобально не везло, надеюсь, что мы не исчерпали лимит везения. Этот подарок очень приятный и неожиданный», — рассказала Александра Маркевич.

Для девятимиллионного посетителя и его семьи провели экскурсию по экспозиции в павильоне №59, посвящённой прошлому, настоящему и будущему российских городов. Андрей получил подарки от АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» и государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, в том числе сертификат на семейное путешествие на озеро Байкал.

«У нас сегодня большое событие! Андрей, ты стал 9-миллионным посетителем выставки. Наши большие друзья и партнёры ВЭБ.РФ дарят вашей дружной семье поездку на Байкал. Пусть эта поездка станет для тебя, твоих родителей и сестренки незабываемым приключением, которое навсегда останется в ваших сердцах. Мы за вас очень рады!», — подчеркнула генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова.

Также семью поздравил главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин.

«Экспозиция ВЭБ.РФ на выставке «Россия» посвящена переменам в жизни российских семей в городах за последние 25 лет. Семья сегодня находится в центре президентской повестки развития, повестки ВЭБа. Поэтому мы приняли решение подарить семье 9-миллионного посетителя выставки путешествие на Байкал. Это всемирно известный центр притяжения, на котором мечтают побывать миллионы. ВЭБ занимается рядом проектов по развитию этого региона, в том числе в сфере эко- туризма, развитию города Байкальска», — сказал Андрей Самохин.

Путешествие на Байкал для юбилейного посетителя обещает быть насыщенным. В программе предусмотрены экскурсия в хаски-парк, прогулка по эко-тропе и национальному парку — все это в сопровождении опытных гидов. Ещё более комфортным путешествие сделают проживание в одном из лучших отелей региона и посещение ресторанов, где гости смогут отведать национальную кухню.

6 марта на площадке выставки торжественно приветствовали восьмимиллионного посетителя, которым стал четырнадцатилетний Вадим Лейзер из Тюмени. Он с родителями и младшим братом получил сертификат на посещение товарищеского футбольного матча между сборными России и Сербии, который состоится в Москве 21 марта. Все юбилейные гости получают подарки от АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия» и партнеров. Например, экскурсию на Саяно- Шушенскую ГЭС, туристическую поездку по Краснодарскому краю, билеты на балет «Щелкунчик» в Большой театр и на главный праздник народов Севера — День оленевода.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.

Фото: https://gov-murman.ru