«Девятый выпуск» - гимн юности, чести и достоинству

Мурманский областной драматический театр приглашает мурманчан и гостей города 20 и 21 июня в 19.00 на премьеру спектакля «Девятый выпуск».

Как пишет vk.com/murmandrama, герои спектакля – ученики, преподаватели Царскосельского лицея, их семьи и государственные чиновники. Выпускники мечтают о будущем, влюбляются, увлекаются поэзией, нарушают правила, словом, ведут себя, как и сегодняшние старшеклассники.

Лицей потрясают гибель великого поэта Александра Сергеевича Пушкина и стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова, написанное на его смерть.

Спектакль – гимн юности, чести и достоинству. Он адресован молодому поколению, но будет интересен и старшему. (16+)

В спектакле заняты: заслуженные артисты РФ Александр Водопьянов, Владимир Равданович., артисты: Евгений Застражников, Сергей Горбунов, Артём Пономарёв, Юрий Луговых, Николай Глухов, Глеб Глебов, Владимир Морев, Марина Застражникова, Юлия Денежкина, Алексей Воронин, Анна Будовская, Диана Артемова, Алексей Кинк, Александр Покатнев, Наталья Молчанова, Мария Лобова, Елена Головина, Галина Серегина.

Фото: https://vk.com/murmandrama?z=photo-623014_457251916%2Falbum-623014_00%2Frev