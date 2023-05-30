Деятельность Фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» будет осуществляться по принципу «одного окна»

Сегодня губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил региональный филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», созданного по поручению Президента России Владимира Путина, и оценил его готовность к открытию.

Филиалы во всех регионах страны начнут работу 1 июня, пока региональное отделение в Мурманской области работает в тестовом режиме, но социальные координаторы уже начали индивидуально сотрудничать с ветеранами СВО и семьями погибших бойцов.

Указ о создании Фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» был подписан Президентом Владимиром Путиным 3 апреля 2023 года.

«Меньше двух месяцев прошло с момента Указа Президента. За это время была проведена большая организационная работа – подготовлено достойное помещение с удобным месторасположением, всё оборудовано так, чтобы было комфортно пользователям. Ключевая задача фонда – комплексное сопровождение ветеранов боевых действий и тех семей, чьи мужья не вернулись с зоны проведения специальной военной операции», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис и отметил, что деятельность Фонда будет осуществляться в тесном взаимодействии с региональным Центром поддержки семей мобилизованных и участников СВО, который был открыт в Мурманской области в ноябре прошлого года.

Опыт работы центра, который за семь месяцев работы решил уже более 12 тысяч вопросов участников СВО и членов их семей, будет полезен для сотрудников Фонда, уверен глава региона.

«Семьи, жёны тех ребят, которые сейчас на передовой, чувствуют нашу поддержку, я и мои коллеги постоянно общаемся с ними. За это большая благодарность сотрудникам цЦентра. Уверен, что команда Фонда будет работать не менее внимательно и ответственно», – сказал Андрей Чибис.

В рамках визита губернатор пообщался с участниками СВО и семьями бойцов, которые отдали жизнь за будущее Родины.

«Наши бойцы – достойные ребята, мы гордимся всеми вами и вашими семьями. Здесь, дома, ваши жены не просто сидят вас и ждут, а объединяются в волонтёрские движения, собирают помощь, делают для СВО окопные свечи, маскировочные сети и многое другое», – сказал глава региона.

Присутствующая на мероприятии сенатор Российской Федерации от Мурманской области Татьяна Сахарова отметила, что опыт по поддержке семей участников специальной военной операции, который на сегодняшний день сформировала Мурманская область, есть не в каждом регионе.

«В субъектах эта работа организована по-разному. В Мурманской области это постоянно действующий орган, где люди ответственно и с пониманием дела оказывают поддержку семьям абсолютно по всем вопросам. Это важно. Мы должны оказывать внимание всем семьям участников СВО. В этой логике, на мой взгляд, эффективно сработает связка госфонд-центры поддержки семей-флотские женсоветы. С этим мнением согласилась и председатель Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Анна Цивилева в ходе нашей встречи», – отметила сенатор РФ от Мурманской области Татьяна Сахарова.

Руководитель Фонда Жанна Макарова подчеркнула, что деятельность Фонда будет осуществляться по принципу «одного окна».

«Социальные координаторы прошли специальное обучение. Помимо этого, у нас работают специалисты органов исполнительной власти, психологи, сотрудники МФЦ, юристы и другие эксперты. Это позволяет оказывать комплексную адресную помощь. Социальные координаторы будут сами выходить на связь с семьями погибших участников СВО и ветеранами, для того чтобы на месте определять, чем мы можем помочь. Основная наша задача – чтобы ветераны специальной военной операции и семьи погибших бойцов чувствовали заботу и могли вернуться к привычной жизни», – сообщила Жанна Макарова.

Она отметила, что Фонд будет оказывать помощь в получении дополнительного образования, переобучении и трудоустройстве, социальной адаптации, получении других мер социальной поддержки. Кроме того, ветеранам специальной военной операции, в зависимости от их потребностей, окажут помощь в получении необходимых лекарств, медицинских изделий и технических средств реабилитации, прохождении санаторно-курортного лечения. Ещё одно направление работы фонда – помощь в оформлении документов и присвоение статуса ветерана боевых действий.

Пространство филиала организовано так, чтобы им могли комфортно пользоваться маломобильные граждане, а также семьи с детьми. В Фонде предусмотрены кабинки для индивидуальных консультаций, комната психологической разгрузки, просторный зал для проведения мероприятий, уютная гостиная, удобная зона для самостоятельной работы с электронными сервисами и детский уголок.

Фонд работает по адресу: г.Мурманск, просп. Ленина, 23/1. Обратиться к специалистам можно с понедельника по пятницу - с 9.00 до 17.15.

В планах у команды Фонда – не только комплексное сопровождение ветеранов специальной военной операции и членов их семей, но и проведение обширного ряда мероприятий, направленных на патриотическое воспитание северян, вовлечение ветеранов в спорт, а также реализация совместных проектов по увековечению памяти ветеранов и их подвига, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru