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Мурманская область. Арктика (16+)05.05.24 18:00

Деятельность профсоюзов россияне чаще оценивают негативно, но при этом 6 из 10 уверены, что профсоюзы нужны

Большинство россиян считает, что российское профсоюзное движение переживает упадок. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

47% россиян ничего не знают о деятельности профсоюзов в России. Безусловно положительные оценки работе профсоюзных организаций дают 6% опрошенных, ещё 19% — скорее положительные. Негативно настроены 28%: скорее отрицательно труд профсоюзов оценивают 17% респондентов, полностью отрицательно — 11%.

Женщины осведомлены о профсоюзах меньше мужчин, а россияне до 34 лет — реже старшего поколения. Чем выше доход, тем чаще россияне интересуются профсоюзной деятельностью и тем чаще оценивают её в отрицательном ключе.

60% россиян убеждены, что современному российскому обществу профсоюзы нужны, и только 15% — что не нужны. Чем старше респонденты, тем чаще они заявляют о необходимости профсоюзов: среди респондентов младше 34 лет — 52%, а среди респондентов от 45 лет — 60%.

Сегодня членами профсоюзов в России являются лишь 6% экономически активных россиян. 43% участвовали в движении раньше, а на данный момент выбыли. 51% никогда не состоял в профсоюзной организации.

63% россиян считают, что профсоюзное движение в России находится в упадке. Мужчины придерживаются такой точки зрения чаще женщин (67 и 58% соответственно). Больше всего же тех, кто говорит об упадке профсоюзов — среди респондентов старше 45 лет (71%).

28% опрошенных считают, что профсоюзы переживают кризис. И только 9% назвали текущую ситуацию подъемом.

Время проведения опроса: 13—24 апреля 2024 года.

 

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