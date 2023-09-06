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Мурманская область. Арктика (16+)06.09.23 12:00

Действительно ли мурманские программисты много зарабатывают? Зарплатный обзор профессии по версии hh.ru

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали ситуацию на рынке труда Мурманской области и выяснили, как за год изменилась зарплата и количество вакансий для программистов. А также насколько велика вероятность для молодых программистов получать высокую зарплату.

С начала года в Мурманской области на hh.ru было открыто более 700 вакансий в ИТ-сфере. На программистов приходится 12% или каждое восьмое объявление о работе от всего объёма активных вакансий в ИТ-сфере региона. Таким образом, в целом спрос на программистов в регионе достаточно выраженный.

Но при этом если сравнивать текущую ситуацию в ИТ-сфере региона с 2022 годом, есть существенная разница. Так, видно, что сейчас ИТ-сектор Мурманской области в отличие от других регионов страны повышает спрос на айтишников: число ИТ-вакансий в регионе по сравнению с прошлым годом выросло на 9%.  

«Для понимания ситуации в отрасли важно знать, что на одну вакансию в целом по ИТ-отрасли Мурманской области могут откликаться до 9 человек, а на одну вакансию для программистов – до 24. Это довольно высокая конкуренция среди соискателей в целом по сфере. Если обратить внимание на ситуацию среди начинающих айтишников, то мы тоже увидим высокий конкурс на рабочее место: более 8,9 резюме.

Между тем предлагаемая зарплата в ИТ-сфере напрямую зависит от опыта и стажа работника. Так, обещанные 100000 рублей на старте карьеры могут получить лишь единицы среди айтишников. То есть супер-высокая зарплата для начинающего ИТ без опыта – это исключение, а не правило, как думаю многие. Например, в Мурманской области на данный момент начинающий программист может рассчитывать на доход не выше 45000 рублей. А вот доход более 70000 рублей в ИТ-сфере возможен лишь после наработки 3-летнего успешного и продуктивного стажа», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

По данным аналитического сервиса «Люди в цифрах» от hh.ru, в диапазон зарплат в ИТ-сфере Мурманской области сейчас от 40230 до 86207. По сравнению с 2022 годом зарплаты в ИТ-вакансиях у местного бизнеса несколько выросли (в 2022 году зарплатная вилка была от 45977 до 80460).

Более-менее существенный рост зарплат в ИТ-сфере за год зафиксирован в вакансиях Мурманской области  (рост на 6000 рублей), Новгородской области (рост на 9700 рублей), в Коми (рост на 1000) и Псковской области (рост на 2800).

регион СЗФО

Диапазон зарплат в ИТ-сфере, 2023 год

Санкт-Петербург

68 966 - 160 000

Калининградская область

40 230 - 91 954

Вологодская область

34 483 - 68 966

Ленинградская область

40 230 - 86 207

Мурманская область

40230 - 86207

Архангельская область

34 483 - 68 966

Новгородская область

34 483 - 68 966

Республика Карелия

34 483 - 80 460

Псковская область

34 483 - 77 500

Республика Коми

30 517 - 75 000

Ненецкий АО

24 000 - 45 172

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