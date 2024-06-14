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Мурманская область. Арктика (16+)14.06.24 11:30

Действия Банка России направлены на защиту реальных доходов людей и создание условий для сбалансированного роста экономики - Кирилл Тремасов

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис 13 июня провёл рабочую встречу с директором Департамента денежно-кредитной политики Банка России Кириллом Тремасовым и управляющим Отделением Банка России по Мурманской области Юрием Железняком. Встреча состоялась в рамках коммуникационной сессии по вопросам денежно-кредитной политики, которую Банк России в эти дни проводит в Мурманске.

Открывая встречу, Андрей Чибис подчеркнул важность развития экономики для всех сфер деятельности.

«Для команды правительства Мурманской области – это в значительной степени основа, потому что экономика – это доходы, зарплата – все те необходимые условия для того, чтобы люди жили в Арктике, приезжали к нам. Также многих, безусловно, волнует тема кредитования, а малый бизнес – особенно. А это зависит от ключевой ставки. Принципиально важно, что вы проводите встречи, ведёте разъяснительную работу как среди предпринимателей, так и для тех, кто хочет взять ипотеку», – сказал Андрей Чибис.

В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество в сфере повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения Мурманской области.

«Тема финансовой грамотности находится в поле нашего внимания, в том числе это реализация проекта «Единая карта жителя Мурманской области». Несколько лет подряд проводимая нами работа отмечается на федеральном уровне, и, безусловно, эта работа будет продолжена», – подчеркнул глава региона, поблагодарив за совместный диалог в рассмотрении важных для региона вопросов ценовой динамики, устойчивости банковского сектора, развития деловой и инвестиционной активности.

Также в ходе встречи речь шла о курсе рубля, потенциале экономики, об ожиданиях относительно дальнейшей динамики ключевой ставки.

Директор Департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов рассказал о том, какие цели преследует регулятор, сохраняя её высокой, и что делает для обеспечения в стране макростабильности.

«Мегарегулятор следит за ситуацией в каждом регионе, оценивает, какое влияние на бизнес-процессы оказывает проводимая им денежно-кредитная политика. Действия Банка России направлены на защиту реальных доходов людей и создание условий для сбалансированного роста экономики. Если устойчивое инфляционное давление не начнёт снижаться, мы допускаем возможность существенного повышения ключевой ставки в июле. Денежно-кредитные условия будут оставаться жесткими столько времени, сколько потребуется для снижения инфляции к цели. Наша задача – вернуть её к стабильно низкому уровню вблизи 4%», – пояснил Кирилл Тремасов.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, участники встречи подтвердили важность прямой коммуникации по вопросам денежно-кредитной политики между регулятором, региональными органами власти и бизнесом.

«Это даёт бизнесу, предпринимателям предсказуемость в будущем, помогает точнее оценивать планы и перспективы, просчитывать будущие издержки и принимать более взвешенные финансовые решения», – отметил управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

 

Фото: https://gov-murman.ru

 

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