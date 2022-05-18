Действия киевского режима в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам граждан Украины

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает фиксировать многочисленные факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям. Боевики националистических батальонов и подразделения ВСУ, прикрываясь мирными жителями как «живым щитом», продолжают использовать объекты гражданской инфраструктуры для оборудования опорных пунктов и размещения тяжелого вооружения.

Неонацисты батальона «Азов»*:

в Мирнограде Донецкой Народной Республики в здании детского сада №19, расположенного в микрорайоне Восточный, и интерната по улице Л. Чайкиной оборудовали опорные пункты и казармы, а в непосредственной близости к жилым кварталам разместили бронетехнику и артиллерию;

в Боровой Харьковской области в здании школы и в детском саду «Берёзка» оборудовали казармы, а на территориях разместили тяжёлую военную технику, артиллерию и РСЗО. При этом, в подвальных помещениях насильно удерживаются мирные граждане с детьми.

Боевики батальона «Айдар»*:

на территории церкви Похвалы Богоматери в Павлограде Днепропетровской области в непосредственной близости к густонаселенным жилым кварталам оборудовали огневые позиции, разместили артиллерию и РСЗО;

в Запорожье на нижних этажах больниц, расположенных на Соборном проспекте и улице Победы, оборудовали огневые позиции и разместили склады боеприпасов. При этом, персонал и пациентов больниц удерживают в качестве «живого щита».

Вооруженные формирования батальона «Донбасс» в жилом доме №10 по улице генерала Лозановича в Славянске Донецкой Народной Республики оборудовали опорный пункт, разместили тяжёлое вооружение и склад боеприпасов. При этом, эвакуация мирных жителей из здания не осуществлялась.

В Сумах подразделениями ВСУ заминирован автомобильный мост по улице Харьковская над железнодорожными путями ветки Южной железной дороги, который планируют взорвать, обвинив в этом якобы «наступающие подразделения российских войск».

Боевики, зная, что жертвами таких преступных действий станут мирные жители, целенаправленно обстреливают позиции Вооруженных сил России из жилых кварталов, провоцируя их на ответный огонь, чтобы в последующем возложить ответственность за уничтожение объектов гражданской инфраструктуры и возможные жертвы среди мирного населения на российскую армию, а также распространить через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах фейки о якобы «злодеяниях русских».

Такие действия киевского режима в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам граждан Украины и свидетельствуют о грубом нарушении норм международного гуманитарного права, но, несмотря на наши неоднократные заявления, по-прежнему, остаются без внимания мирового сообщества и международных организаций.

* - батальоны «Азов» и «Айдар» - запрещенные на территории РФ террористические организации.

Фото: https://vk.com/mil