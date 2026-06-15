Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки противник потерял свыше 460 военнослужащих, пять боевых машин пехоты, семь автомобилей и две 122-мм гаубицы Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 14 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, батальона беспилотных систем ВСУ и четырёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Малая Рыбица, Славгород, Лужки, Павловка, Бруски и Радьковка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям трёх механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Белый Колодезь, Избицкое, Митрофановка, Терновая и Бугаевка Харьковской области. противник потерял до 210 военнослужащих, три бронетранспортёра, боевую бронированную машину, 10 автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Глущенково, Новый Мир Харьковской области, Рубцы, Яцковка, Лозовое, Волчий Яр и Карповка Донецкой Народной Республики. В населённом пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики российские войска вышли на северо-западные окраины города, установили контроль над Северным, Центральным, Коммунальным и Южным его районами. Штурмовые группы 25-й армии ведут активные наступательные действия в Заводском районе и на территории садоводческого товарищества. В освобожденных кварталах города проводятся поиск и уничтожение отдельных разрозненных групп противника и одиночных украинских боевиков. За сутки в населённом пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики освобождено 37 зданий, ВСУ потеряли более 55 военнослужащих и семь автомобилей. Всего потери противника в полосе группировки войск «Запад» составили более 210 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 25 автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, артиллерийской, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Дружковка, Николаевка, Алексеево-Дружковка, Славянск и Краматорск Донецкой Народной Республики. В населённом пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса ведут активные наступательные действия, продолжают уничтожать блокированные формирования ВСУ в юго-западной части города. За сутки в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики освобождено 117 зданий. Противник потерял до 90 военнослужащих, три бронеавтомобиля и 20 пикапов. Всего в полосе ответственности «Южной» группировки войск противник потерял до 150 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 25 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.

Успешные действия и продвижение подразделений «Южной» группировки войск в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики вынудили киевский режим приступить к эвакуации основных предприятий, организаций и их персонала из населённых пунктов Краматорск и Дружковка на западную Украину.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» и четырех бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Ленина, Доброполье, Анновка, Сергеевка, Светлое, Райское, Кутузовка, Шевченко, Красноярское Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили более 280 военнослужащих, бронетранспортёр, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, трёх десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Ивановка, Бондарево, Маломихайловка, Диброва, Просяная, Васильковка Днепропетровской области, Новоселовка, Терсянка и Червоная Криница Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 460 военнослужащих, пять боевых машин пехоты, семь автомобилей и две 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Орехов, Новоандреевка и Димитрово Запорожской области. Уничтожены до 40 военнослужащих, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США и две станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 150 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 управляемых авиационных бомб и 483 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

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