Действия украинских властей демонстрируют их полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами и принципами международного гуманитарного права

Вчера Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию опубликовал заявление о том, «что достоверно установлено, что руководством Украины продолжается активная подготовка и проведение циничных провокаций с гибелью мирного населения для последующей дискредитации и обвинения российских Вооруженных сил в нанесении неизбирательных ударов по объектам социальной инфраструктуры.

Так, 30 июля 2022 г. в Орехов Запорожской области, где временно дислоцируется 65 омбр ВСУ, прибыла группа иностранных журналистов для фото- и видеосъёмки фактов якобы неизбирательного применения артиллерии Вооруженными силами России. В ночь с 30 на 31 июля 2022 г. из жилых кварталов по позициям российских войск вёлся интенсивный огонь из миномётов и РСЗО. Подразделения ВСУ преследовали только одну цель – спровоцировать ответные удары артиллерии ВС РФ по жилым районам для их последующей фиксации. Вооруженные силы России, получив своевременно информацию о готовящейся провокации, не допустили неизбирательных ударов.

Эти преступные действия санкционированы киевским режимом, который регулярно и целенаправленно создаёт условия для гибели своих граждан и обвинения в этом Российской Федерации.

Кроме того, украинские вооруженные формирования продолжают использовать жилые дома, образовательные учреждения и социальные объекты в военных целях:

в Артемовске Донецкой Народной Республики во дворах жилых домов (ул. Садовая) боевики украинских вооруженных формирований разместили крупнокалиберные миномёты, из которых систематически обстреливают позиции российских Вооруженных сил, при этом местные жители из квартир не эвакуированы и фактически используются националистами в качестве «живого щита»;

в Николаеве военнослужащие ВСУ оборудовали опорный пункт в школе №36 (ул. Пограничная), в непосредственной близости от учебного заведения разместили бронетехнику и артиллерию, при этом эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась;

в Иверском Донецкой Народной Республики в Доме культуры (ул. Центральная) дислоцируются подразделения территориальной обороны и ВСУ, развернуты блокпосты и огневые точки, подходы к зданию заминированы, но местное население об этом умышленно не уведомлено.

Подобные действия украинских властей демонстрируют их полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами и принципами международного гуманитарного права».

Вчера было распространено и срочное заявление Министерства обороны Российской Федерации о том, что «5 августа 2022 г. с 16.20 до 17.24 украинские вооруженные формирования осуществили три артиллерийских удара по территории Запорожской атомной электростанции и города Энергодар. В общей сложности было выпущено двадцать 152-мм снарядов.

Обстрелы осуществлялись одним из подразделений 45-й артиллерийской бригады ВСУ с огневых позиций в районе посёлка Марганец, на противоположном берегу Кременчугского водохранилища, контролируемого украинской армией.

В результате обстрелов в городе Энергодар частично отсутствует электричество и водоснабжение, на АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4. Кроме того, повреждён водородопровод из-за чего на водородной станции произошло факельное возгорание водорода. Пожар был оперативно ликвидирован подоспевшими аварийными службами.

По счастливой случайности украинские снаряды не попали в находившиеся рядом масло-мазутное хозяйство и кислородную станцию, чем удалось избежать более крупного пожара и возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции. Особый цинизм данной провокации киевского режима придаёт то, что она осуществлена во время проведения в Нью-Йорке, под эгидой Организации Объединенных Наций, международной конференции по действию Договора о нераспространении ядерного оружия».

Фото: https://vk.com/mil