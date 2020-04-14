Дезинфекция подъездов многоквартирных домов находится на ежедневном контроле регионального правительства и администрации Кольского района

14 апреля заместитель главы администрации Кольского района Сергей Сергун провёл очередное совещание с руководителями УК и ТСЖ. В нём также приняли участие представители районной жилищной инспекции, МКУ «ХЭС Кольского района» и УГХ г. Колы. Уже по традиции ответственные лица за уборку муниципалитетов собрались не за круглым столом в самой администрации, а доложили оперативную обстановку в режиме видеоконференцсвязи.

В Кольском районе из-за угрозы распространения коронавируса коммунальщикам приходится работать чуть ли не в круглосуточном режиме. Всех работников старше 65 лет отправили на домашнюю самоизоляцию. Поэтому оставшиеся сотрудники трудятся за двоих.

Главный вопрос сегодняшнего совещания, помимо уборки муниципалитетов от снега и наледи с кровель, - дезинфекция подъездов многоквартирных домах.

По данным районной жилищной инспекции лучше всего дела с уборкой подъездов обстоят в Коле. В среднем лестничные пролёты в многоэтажках обрабатывают антисептиками по 5-6 раз в неделю. Хуже всего уборка производится в отдаленных населенных пунктах: Междуречье, Ура-Губе и Териберке. Там подъезды моют всего раз в неделю.

Руководители управляющих организаций, которые обслуживают данные населенные пункты сегодня прояснили, что прежде всего сложившаяся ситуация связана с нехваткой дезинфицирующих средств. У некоторых УК осталось всего по несколько литров антисептика на весь жилфонд.

В администрации Кольского района заверили, ситуация выправится уже в ближайшее время. За счёт средств бюджета МКУ «ХЭС Кольского района» провела централизованную закупку моющих средств для управляющих организаций, работающих в сельских поселениях. Партия должна поступить уже сегодня-завтра.

Прорабатывает администрация района и вопрос возможной дезинфекции дворовых территорий муниципалитетов. Если ситуация с распространением коронавируса не нормализуется, то для борьбы с эпидемией придётся привлекать специализированную дорожную технику, сообщает администрация Кольского района.