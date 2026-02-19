Диагноз ставит Народный фронт: Михаил Кузнецов доложил Президенту РФ о результатах мониторинга проблем первичного звена здравоохранения в регионах страны

Президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции 18 февраля провёл совещание с членами правительства, посвящённое модернизации первичного звена здравоохранения. Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов на совещании главы государства с членами правительства доложил Президенту Росси Владимиру Путину о результатах масштабного мониторинга проблем первичного звена здравоохранения в регионах России.

Масштабный мониторинг Народного фронта строился на результатах всероссийского опроса президентского движения, экспертных интервью представителей медицинского сообщества и пациентских организаций, а также полевых социальных опросов. Представители движения лично посещали больницы, поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты, общались с пациентами на местах и напрямую фиксировали их обращения и замечания.

«Правительством России и регионами проделана огромная работа в части открытия и модернизации объектов первичного звена. Однако, есть и ряд проблем. За последний год 40% опрошенных пациентов не смогли попасть к врачу в течение положенных двух недель. Труднее всего попасть к неврологу, эндокринологу, офтальмологу и кардиологу. Обеспеченность медперсоналом по регионам разная, однако дефицит врачей пока везде сохраняется. Из-за сложностей с записью половина пациентов откладывает визит к врачу на неопределённый срок либо идет в платную клинику, каждый третий – занимается самолечением, а 19% – приходят без записи и создают живую очередь. С невозможностью пройти назначенные исследования (МРТ, УЗИ) сталкивались 46% граждан за последний год. Есть жалобы на «прямую линию», когда период ожидания исследований превышал 3-4 месяца. Мы видим усилия правительства по решению этой проблемы. Работает программа «Земский доктор», специальная социальная выплата, целевой набор, врачи-стажеры, запущен институт наставничества», – рассказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Мониторинг, проведённый на территории Мурманской области, показал: большинство пациентов отмечают рост качества оказания медицинских услуг, но есть нюансы. Прозвучали жалобы на сложность попадания к узким специалистам. Отчасти люди связывали это с тем, что записаться к ним можно только через терапевта, что увеличивает время ожидания. Чтобы попасть на повторный приём к узкому специалисту, сначала вновь придётся идти к терапевту. Не всегда время записи на приём совпадает с реальным временем приёма, порой приходится ждать.

По словам Михаила Кузнецова, граждане особо отмечают, что во многих малых городах и районах попасть в детскую стоматологию крайне затруднительно и требуется целевой набор именно детских стоматологов. Много жалоб на снижение территориальной доступности женских консультаций в сельской местности и необходимо рассмотреть транспортное сопровождение для беременных, проживающих в отдалённых районов, а в случае невозможности прохождения осмотра одним днём, проживание. Кроме того, 37% льготников не смогли поставить рецепт в аптеке на отсроченное обслуживание. Михаил Кузнецов рассказал о том, что в правительстве провели важную работу, вернули приказ Минздрава, который позволяет вести такой журнал в аптеках, а администрирование этой проблемы находится на стороне регионов и им предстоит решить эту управленческую задачу.

«Есть обращения на «прямую линию» с жалобами на пустующие пока ФАПы, а также с просьбами организовать приезд передвижного медицинского комплекса. Предлагаем регионам в рамках целевого набора в первую очередь решить вопрос с недавно построенными ФАПами», – добавил Кузнецов.

Он отметил, что муниципалитетам нужно улучшать информирование о работе мобильных комплексов, также формировать решения по дополнительной правовой защите врачей и их страховании от врачебной ошибки.

Руководитель исполкома Народного фронта также заявил, что работники здравоохранения жалуются на то, что им приходится работать в 3-5 разрозненных информационных системах одновременно и времени приёма не хватает. По его словам, решением может стать унификация медицинских цифровых систем, а штаб по искусственному интеллекту, созданный по поручению президента, мог бы организовать разработку цифрового помощника врача, который будет сам заполнять электронные формы в процессе приёма пациента.

Фото: http://kremlin.ru/events/president/news/79177/photos/85292