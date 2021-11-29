Диалог через границы: медиафорум «Журналистика в эпоху изоляции» прошёл в Мурманске и Тромсё

Журналисты из России, Норвегии и Швеции 26 ноября собрались в одном виртуальном зале, площадки которого находились в Мурманске и Тромсё для того, чтобы обсудить, насколько изменились условия работы, подходы к журналистике с тех пор, как в мировом пространстве началась эпоха коронавируса. Участники медиа-форума «Журналистика в эпоху изоляции» обменялись мнениями о том, как вызовы и проблемы, с которыми представители СМИ столкнулись во всех странах, повлияли на привычную деятельность в редакциях.

В медиа-форуме приняли участие главный редактор еженедельника «Профиль» Александр Белоновский, директор северо-западного филиала «Российской газеты», член правления СанктПетербургского отделения СЖР Анжелика Гурская, председатель правления Баренц-пресс Россия Анна Киреева, журналист-фрилансер Терье Карлссон, корреспондент телерадиокомпании «NRK» Ян Эспен Крусе и редактор газеты Сер-Варангер Гуннар Сэтра. Модераторами выступили секретарь СЖР, журналист-международник Тимур Шафир и журналист международник Нора Торп Бьернстад.

Участники дискуссии поделились своими воспоминаниями о том, как начиналась пандемия, с чем пришлось столкнуться журналистам, когда закрылись границы, начался локдаун, рухнули планы и все оказались в ситуации растерянности и неопределенности. Тогда журналисты разных стран поняли, что одна из главных задач СМИ – документировать происходящее, сохранять приметы времени и анализировать изменения в обществе.

«Пандемия разделила судьбу СМИ на «до» и «после» – до было офлайн-общение. Потом был шок и непонимание, потом стали приспосабливаться – привычными инструментами стали скайп и зум, мы поняли, что можно работать удаленно, появились те, кто может работать и те, кому такие форматы не подходили», - поделился своими мыслями Александр Белановский.

Участники дискуссии согласились: коронавирус отменил работу в больших офисах и ньюс-румах, «разогнав» журналистов по домам, где-то произошли сокращения в коллективах. «Выяснилось, что для решения конкретных задач можно собирать творческие группы – они выполняют задачу, получают гонорар и расходятся. Это реальность, и так, как было уже не будет. Пока это интересно», - считает Александр Белановский.

По словам Анжелики Гурской, в самом уязвимом положении оказались газетчики, поскольку их продукцию не включили в список товаров первой необходимости, печатные СМИ несли большие финансовые потери – «просела» розница, исчезли рекламные контракты. Тогда газетчики объединились, стали создавать петиции, писать обращения, и проблему, пусть с большой задержкой, все же удалось сдвинуть с «мёртвой точки».

«Интересно, что общие проблемы объединили тех, кто ранее конкурировал. Мы организовали флэшмоб #газетаживи – это была всероссийская акция по самосохранению: газетчики фотографировались с другими изданиями, чтобы продемонстрировать общность. Акция получила серьёзную поддержку», - рассказала Анжелика Гурская.

Ситуация в Швеции, по мнению Карла Кристиана, была несколько проще – страна пошла по пути «мягких ограничений», однако, и здесь были свои особенности, и журналисты, также как и в других странах, столкнулись с проблемами и вызовами. «Было чувство экзистенциальной угрозы, беспокойства, того, что все происходило на глобальном уроне, ощущение важного поворотного момента, ранее такого не было», - отметил Карл Кристиан.

Ян Эспен Крусе, который, работая в Москве, мог оценивать всё происходящее в России, считает, что у россиян существует недоверие к официальной статистике пандемии, информации от властей. Возможно, поэтому жители России скептически отнеслись к кампании по вакцинации, отметил норвежский журналист. Сам Ян Эспен привился российской вакциной «Спутник V» одним из первых.

И всё же главной проблемой, по мнению участников медиа-форума, стало прекращение «живого» общения – из-за невозможности свободно передвигаться и общаться с людьми, редкостью стал жанр репортажа. Общение онлайн, хотя и расширило возможность выбора экспертов и упростило получение информации от спикеров, все же не смогло компенсировать атмосферу доверия и понимания, возникающую только в процессе живого общения

«Мы привыкли к виртуальному зазеркалью. Коллективное бессознательное рождается в живом, а не виртуальном общении, рождаются лучшие идеи и проекты», - отметила Анжелика Гурская.

С ней согласилась руководитель Баренц-пресс России Анна Киреева, которая рассказала о том, что все проекты, планы и идеи организации буквально «разбились о бетонную стену» в начале пандемии, и сегодня журналистам по разные стороны границы приходится довольствоваться онлайн-возможностями. Хотя, по словам Анны, контакты между представителями СМИ из разных стран даже немного активизировались, поскольку информацию стали получать, прежде всего, от коллег по другую сторону границы.

В конце форума участники увидели фрагмент телемоста Мурманск – Тромсё 1988 года, очень напомнивший нынешнюю ситуацию, когда общение стало возможно в большинстве случаев лишь через экран монитора. Участники форума не взялись предсказывать, когда ситуация с пандемией коронавируса позволит вернуться к привычным форматам работы, однако, согласились с тем, что многие инструменты работы, появившиеся в последние два года, будут приняты на вооружение в журналистике будущего, и все же личное живое общение никогда не удастся заменить.