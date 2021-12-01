«Диалог на равных» – опыт общения между людьми с разными социальными статусами

Встреча топ-менеджеров ТЭК региона со студентами Мурманского технического государственного университета прошла при организации регионального Минэнерго в рамках федерального проекта Росмолодёжи «Диалог на равных».

Генеральный директор АО «АтомЭнергоСбыт» Петр Конюшенко и региональный представитель ООО «Энел Рус Винд Кола» Вадим Уланов рассказали о своём профессиональном пути, о том, как думает и что делает лидер, какие цели ставит «self-made man», а также спикеры поделились секретами успеха и собственными лайфхаками в построении карьеры.

«Чтобы достичь успеха в энергетической отрасли, нужно приготовиться к кропотливому труду, нужно уметь работать в команде, постоянно получать навыки, и, самое главное, поставить цель и идти к ней. Не стоит бояться начинать с малого, нужно рассматривать это как возможность. Не бойтесь нового. Все можно преодолеть, если любишь свою работу. Труд, труд, труд, плюс общественная жизнь, плюс постоянное образование – вот формула успеха, – подчеркнул генеральный директор АО «АтомЭнергоСбыт» Петр Конюшенко. – Сфера энергетики растет, растет и потребность в кадрах. Я считаю, что даже если человек без опыта, ему нужно дать возможность показать себя».

Также Петр поделился лайфхаком и посоветовал студентам выбирать те коллективы, где руководитель закончил тот же вуз или специальность, что и они.

Вадим Уланов, который на встрече представлял направление «зелёной» энергетики, согласился с гендиректором «АтомЭнергоСбыта» и подтвердил, что постоянное обучение, новые знакомства и их расширение сопутствуют успеху. Спикер рассказал о том, как устроен зарубежный менеджмент, как он ориентирован на эмоции, стремления человека, как воспитывает в нём многозадачность, самоорганизацию и дисциплину.

«Зарубежный менеджмент более традиционен, чем кажется. При этом с руководителем ты всегда можешь построить диалог на равных. Тебя выслушают и обязательно подскажут, в каком направлении стоит двигаться дальше, чтобы достичь целей. Если ты делаешь то, что тебе нравится, то и качество работы становится выше», – отметил Вадим Уланов, региональный представитель ООО «Энел Рус Винд Кола».

В рамках неформальной беседы студенты задавали вопросы о том, есть ли место удаче в построении карьеры, каких специалистов ждут предприятия энергетики, какими навыками необходимо обладать, как быть постоянно востребованным в отрасли, какие тренды существуют на рынке кадров и как получать удовольствие от того, что ты делаешь.

«Подтвердилось моё мнение о том, что везение и активность решают большинство вопросов. «Диалог на равных» – это огромный опыт общения между людьми с разными социальными статусами. Такие мероприятия позволяют узнать много нового. Из беседы для себя я поняла, что, получая знания, развивая навыки, можно не только вырасти в профессиональном плане, но и даже сменить карьеру. И, самое главное, нужно любить свою работу, тогда будут силы, чтобы покорить любые вершины», – сообщила Виктория Гапонова, студентка первого курса направления «Теплоэнергетика и теплотехника».

Напомним, Министерство энергетики и ЖКХ региона организует встречи со студентами в рамках федерального проекта с 2019 года. Цель «Диалога на равных» – наглядно показать учащимся на примере успешных людей, что современная Россия – страна равных возможностей, где можно добиться успеха в любой сфере и в любом регионе, в том числе и в энергетике.